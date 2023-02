eBay: Zmiana opłat, ulepszona ochrona zwrotów i dostosowanie prowizji od sprzedaży

eBay chce lepiej chronić swoich sprzedawców

Jeśli przedmiot zostanie zwrócony jako używany, uszkodzony lub z brakującymi częściami, to sprzedawcy mogą w takim przypadku zażądać częściowego zwrotu pieniędzy i wstrzymać do 50 procent kwoty zwrotu z tytułu zmniejszenia wartości przedmiotu. Zmiana dotyczy jednak tylko sprzedawców z najwyższą oceną lub statusem usługi „powyżej średniej”.

Zmiany na eBay od 1. marca 2023

W marcu eBay dokonuje różnych korekt prowizji od sprzedaży. Zmniejszono je między innymi w kategoriach „Monety” i „Trampki”. W obszarach „Zrób to sam” i „Urządzenia” nastąpiły zmiany wartości granicznych. W przyszłości będzie to droższe dla dealerów ze statusem obsługi „Poniżej średniej”, jeśli nie zostaną spełnione minimalne standardy. Ponadto eBay podnosi prowizję od sprzedaży, aby jak informują, zaoferować klientom jak najlepsze wrażenia z zakupów.

Zmiany na eBay od 1. kwietnia 2023

Jeśli sprzedawcy dobrowolnie przyznają kupującemu częściowy zwrot pieniędzy, Ebay automatycznie zaksięguje im prowizję od sprzedaży od 1 kwietnia. Jest to obliczane proporcjonalnie, podobnie jak inne opłaty ponoszone przez sprzedawcę w związku z korzystaniem z usług „Ad Standard” lub za transakcje międzynarodowe. Jednak stała część prowizji od sprzedaży w wysokości 0,35 EUR lub opłaty za formaty reklam „Ads Express” i „Ads Extended” nie zostaną zwrócone.

Jeśli zamówienie zostanie anulowane na prośbę kupującego, a sprzedawca wyrazi na to zgodę, marketplace zwróci w przyszłości całą prowizję od sprzedaży, w tym stałą część 0,35 EUR. Ten kredyt ma również zastosowanie, gdy sprzedawcy dobrowolnie dokonają pełnego zwrotu kosztów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zwroty są dokonywane, ponieważ przedmiot jest „niezgodny z opisem”.

Zmiany na eBay od 1 lipca 2023 r.

eBay w swojej aktualizacji po raz kolejny nawiązuje do rozporządzenia o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, z którym latem będą musieli zmierzyć się detaliści. Od tej daty sprzedawcy, którzy sprzedają elektronikę, muszą być w stanie pokazać numer WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).Giełda będzie ukrywać oferty bez odpowiedniego numeru od 1 lipca 2023 r. Dealerzy, którzy mają już numer rejestracyjny WEEE, mogą już przechowywać go na koncie eBay. W przeciwnym razie sprzedawcy powinni zarejestrować się, aby otrzymać numer.