Ebay zwiększa sprzedaż. Gigant e-commerce postanawia inwestować w sztuczną inteligencję

W drugim kwartale tego roku, światowy gigant e-commerce, Ebay, zadziwił obserwatorów rynku, osiągając wyniki znacznie wyższe niż się spodziewano. Mimo niewielkiego spadku w wolumenie obrotu, firma potrafiła utrzymać łączną wartość wszystkich transakcji powyżej oczekiwań. Przychody wyniosły 2,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 5 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Niezwykle istotny jest fakt, że Ebay zdołał odwrócić sytuację w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, kiedy to zanotowano straty w wysokości ponad pół miliarda dolarów. Obecne zyski osiągnęły 172 miliony dolarów.

eBay inwestuje w sztuczną inteligencję

Jednak to nie koniec sukcesów tej platformy e-commerce. Jamie Iannone, szef Ebay, zapowiedział coraz większe inwestycje w nowoczesne technologie, które mają zapewnić zrównoważony wzrost. Firma rozpoczęła już testy beta z sztuczną inteligencją, które przyczyniły się do uprościenia procesu sprzedaży dla użytkowników. Użytkownicy telefonów komórkowych docenili wygenerowane przez AI opisy ofert, co dodatkowo przyczyniło się do wzmocnienia reputacji firmy.

Obiecujący rok dla eBay

Prognozy na bieżący trzeci kwartał również są obiecujące, zgodne z oczekiwaniami analityków. Mimo to, dane biznesowe spotkały się z negatywną reakcją giełdy, co spowodowało spadek kursu akcji o prawie pięć procent w obrocie poza godzinami pracy. Niemniej jednak, od początku roku wartość akcji wzrosła o około 16 procent, co potwierdza stabilny rozwój firmy, choć nie bez pewnych wahań.

Ebay stoi obecnie przed szansą, aby nie tylko pozostać liderem w branży e-commerce, ale także kontynuować swój rozwój w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, co może jeszcze bardziej zdynamizować rynek e-commerce dla entuzjastów.