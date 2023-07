eBilet z nowym prezesem. Pracował w CCC i Sephora

Kim jest Jakub Jasiński, nowy prezes eBilet?

Jakub Jasiński bogate doświadczenie w branży e-commerce zdobył pracując w renomowanych międzynarodowych firmach. Przed dołączeniem do Allegro, gdzie do tej pory pełnił funkcję dyrektora kategorii moda, odgrywał kluczową rolę w CCC przeprowadzając transformację cyfrową i wdrażając model omnichannel do organizacji. Wcześniej pracował również w Sephora w Polsce oraz we Francji. Lata 2009-2013 spędził w Tchibo Warszawa zajmując się głównie rozwojem sprzedaży internetowej.

Jakub Jasiński objął rolę prezesa eBilet z końcem czerwca tego roku. Dotychczasowa General Managerka, Edyta Sidwa po 5 latach odchodzi z Allegro. eBilet należy do Grupy Allegro od 2019 roku.

Dynamiczny rozwój platformy eBilet

Objęcie stanowiska szefa eBilet przez Jakuba Jasińskiego wiąże się z dynamicznym rozwojem serwisu i chęcią wykorzystania potencjału przepływu użytkowników między swoistymi liderami tj. Allegro oraz eBilet.pl, co pozwoli przynieść dodatkowe korzyści klientom i organizatorom wydarzeń.

Dla osiągnięcia ambitnych celów eBilet kluczowe będzie zwiększanie dostępności wśród potencjalnych klientów poprzez promocję wydarzeń na Allegro, przedsprzedaże dla klientów Allegro Smart!, wykorzystanie doświadczeń w temacie personalizacji oraz optymalizacja ścieżek użytkownika. To pozwoli na jeszcze wygodniejsze i bezproblemowe zakupy - mówi Jakub Jasiński, prezes zarządu eBilet.

Lider na rynku serwisów biletowych w Polsce wchodzi w nową erę

Zmiana w zarządzie zbiegła się z największym projektem eBilet w historii. Spółka będąca częścią grupy Allegro odpowiedzialna jest za przedsięwzięcie sprzedaży biletów na polskie koncerty z trasy The Eras Tour bijącej rekordy popularności światowej artystki Taylor Swift.