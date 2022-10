Ed Red: W czasie drugiego lockdownu obroty wzrosły nam 3-krotnie, z dnia na dzień

W jaki sposób Ed Red trafił na rynek e-commerce?

Rynek e-commerce znany jest mi od 2 lat. Wcześniej byłem restauratorem. W czasie pandemii rynek e-commerce niepawdopodobnie się rozwinął i stał się dla mnie ratunkiem. Gdyby nie e-sprzedaż bardzo ciężko byłoby nam wystartować i nawiązać współpracę z dystrybutorami hurtowymi, czy detalicznymi. Prawdopodobnie zjadłoby nam to marżę i nie pozwoliło zaistnieć w świadomosci konsumentów. Taka nagła zmiana branży nie pozwoliłaby też na dobry rozwój.

Jesteśmy zadowoleni z tego jak działa nasz e-commerce. W 2020 roku zrobiliśmy obrót na poziomie 1 mln zł. W zeszłym roku było to juz ponad 4 mln zł. W tym roku spodziewamy się ok. 7 mln zł, przy czym 90 proc. z tej kwoty pochodzi właśnie z e-commerce. Jak na firmę dopiero startującą, oferującą asortyment złożony z 16 puszek, to uważam, że jest to bardzo dobry wynik.

Odnotowaliśmy kilka pików sprzedaży, np. w czasie drugiego lockdownu, jesienią 2020 roku obroty wzrosły nam 3-krotnie, z dnia na dzień. Natomiast później sprzedaż utrzymywała się na dość stabilnym poziomie. W 2021 roku, kiedy skończył się lockdown odnotowaliśmy spadek, bo otwarto restauracje, które dla nas są konkurencją. Teraz podjęliśmy działania, które zapewniają nam stabilność w każdych warunkach, m.in. zawiązaliśmy współpracę z większą agencją digitalową.

Czy dzień wybuchu wojny i wykupowania towarów z półek, zwłaszcza w puszkach, był momentem szczególnego wzrostu zainteresowania ofertą Ed Red?

Dzień wybuchu wojny był jednym z kilku rekordowych dni obrotu w naszym e-sklepie. Kiedy w 2020 roku postanowiłem porzucić biznes restauracyjny i przejść do branży spożywczej, to produkt, który wybrałem był tworzony na ciężkie czasy. Jest to jednocześnie produkt premium, ale zamknięty w puszkach.

W momencie kryzysu doszło do zmiany koszyka zakupowego naszych klientów. Konsumenci nadal wydają pieniądze, ale ich potrzeby się zmieniły. Teraz klienci inwestują w to co daje im poczucie bezpieczeństwa i odsuwa lęk. Jedzenie, które ma długi termin ważności, które znajduje się w puszkach ma dłuższy termin ważności i daje własnie takie poczucie bezpieczeństwa, którego szukają. Jednocześnie każdy czynnik, który powoduje narastanie lęku w społeczeństwie, wpływa na nasz wzrost sprzedaży.

Jedzenie w puszcze nie kojarzy się z luksusem.

Ma Pan absolutną rację. Zdawałem sobie sprawę z trudności jaką jest przedstawienie dobrej jakości jedzenia – w puszce. Jest to pewien skok mentalny. Pamiętajmy jednak, że tam gdzie niektórzy widzą trudności, to inni widzą szanse. Ja widziałem w tym szansę. Byliśmy restauracją, która miała rekomendację Michelin, więc byliśmy marką, która miała uznanie i zaufanie klientów.

Powiedzieliśmy, że oferujemy dobrej jakości produkty, przetworzone według sztuki restauracyjnej i pakujemy w puszki. To było kontrowersyjne, a kontrowersja jest dobrym nośnikiem marketingowym. Cały czas nasz marketing opiera się na stwierdzeniu, że puszka może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Postrzeganie puszki jako produktu kiepskiej jakości, nie wynika bowiem z samego opakowania, ale z tego, co kojarzymy jako tradycyjną zawartość puszki. Pakowanie jedzenia do puszki to technologia, która ma 200 lat tradycji, w której nie trzeba używać konserwantów chemicznych, aby zachować ważność produktu. Dlatego nasze puszki mogą mieć datę ważności aż dwa lata. W jedzeniu mamy makro i mikro elementy. Makro, czyli białko, węglowodany, tłuszcze są niezmienne, tzn. pozostają w takiej samej jakości w jakiej wprowadziliśmy je do puszki. Używamy surowców wysokiej jakości, chcąc stworzyć produkty premium, np. oliwy z oliwek. Natomiast faktycznie, w przypadku sterylizacji, czyli poddania jedzenia obróbce w temperaturze 121 stopni, część mikroelementów ulega degradacji. To samo dzieje się, gdy gotujemy warzywa.

Jest Pan debiutantem na rynku e-commerce. Korzystał Pan z jakiejś pomocy tworząc sklep internetowy?

Nie, cały sklep stworzyliśmy sami. Później podjęliśmy współpracę z platformą Shoper. Współpracowaliśmy też z grafikiem, który zaprojektował e-sklep i posiłkowaliśmy się współpracą z agencjami marketingu digitalowego. One nas wspomagały w procesie pozyskiwania klientów. Jeśli chodzi o dostawy współprcujemy z InPostem. Polacy pokochali tę firmę i każdy ma Paczkomat blisko swojego domu, a nasze produkty świetnie nadają się do transportu, nie ulegają uszkodzeniu i są odporne na działania temperatur.

Czy planuje Pan wyjście z ofertą Ed Red na zagraniczne rynki?

W zasadzie, to jesteśmy już w trakcie ekspansji. Nasz bliźniaczy sklep działa na rynku niemieckim. Obecnie testujemy w Polsce nową kampanię digitalową. Jej wyniki poznamy za miesiąc. Jeżeli przyniesie oczekiwane efekty, wówczas wdrożymy ją na rynku niemieckim. W przyszłym roku planujemy wejść na rynek brytyjski. Chociaż możliwe, że tam nie będziemy zaczynać od sprzedaży online, tylko zdecydujemy się na wejście z naszym produktem do stacjonarnych sieci handlowych.

Czy zatem produkty Ed Red trafią też szerzej do sklepów stacjonarnych w Polsce?

Jest to trudny temat. Jesteśmy obecni w Intermarche chociaż rozmowy prowadziliśmy ze wszystkimi sieciami handlowymi. Problem jest taki, że nasz produkt jest relatywnie drogi, więc puszki Ed Red, sieci traktowały głównie, jako produkt wizerunkowy.

Jako stosunkowo mały producent, mamy inne kanały dystrybucji i pomysł na rozwój. To oznacza, że możemy współpracować z sieciami handlowymi, ale nie musimy. Nie jest wiedzą tajemną, że współpraca z sieciami handlowymi jest trudna. Jeżeli ona będzie na naszych warunkach, to ją rozpoczniemy.

W chwili obecnej jesteśmy w fazie końcowych testów w fabryce, która ma dla nas produkować produkty typu all in one, tj. danie mięsne z sosem oraz dodatkami typu kasza i ryż. Musimy dopracować identyfikacje wizualną tego produktu. W przyszłym roku w I kwartale powinniśmy mieć przygotowaną bardziej rozbudowaną ofertę, która może stać się polem współpracy z sieciami handlowymi i mniejszymi sklepami. Z tego względu planujemy rozbudowywać nasz dział handlowy B2B.

Jeżeli uda się współpraca z sieciami handlowymi, to super, jeżeli nie, to kontynuujemy dalej ekspansję w oparciu o sprzedaż online. Polski rynek nie jest łatwy ze względu na niezbyt wysoką siłę nabywczą polskich konsumentów. Z kolei na rynku zagranicznym nasz produkt, sprzedawany nawet w nieco wyższej cenie jest relatywnie tani. Myślę, że to jest nasza furtka do współpracy z sieciami handlowymi w Niemczech, czy też Wielkiej Brytanii.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

W moim odczuciu, nadal silnie rozwijać się będzie segment dań gotowych. My w tym segmencie mamy swoją nisze. Wymyśliliśmy produkt, który jest unikatowy na całym świecie. W Europie najwięcej dań gotowych w puszkach sprzedaje się we Francji. Na innych kontynentach takie dania są popularne w Azji. Niemniej nie znalazłem nigdzie firmy działającej w takiej formule jak my. Chcemy więc wykorzystać sytuację, aby stać się marką globalną i wchodzić na kolejne rynki.

Grzegorz Kłos, prezes Ed Red, weźmie udział w sesji "Transformacja branży mięsnej" podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Zobacz agendę wydarzenia.