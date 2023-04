EEC 2023: E-commerce ma ogromne problemy z dyrektywą Omnibus

Dyrektywa Omnibus dotyczy dostawców platform e-commerce, przedsiębiorców oferujących na nich swoje produkty, dostawców wyszukiwarek internetowych, a także firm oferujących swoje towary na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa czy prowadzących sklepy internetowe i stacjonarne. Problemy związane ze stosowanie tej dyrektywy omawiał Marcin Trepka, partner w firmie Baker McKenzie, który był uczestnikiem debaty „Marketplace – świat na cyfrowej platformie” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

- Nowe przepisy, które weszły w życie w tym roku, wprowadzają istotne zmiany w funkcjonowaniu na rynku e-commerce. Mam na myśli przede wszystkim dyrektywę Omnibus. Zastanawiając się nad przyszłością handlu zwykle przyjmujemy perspektywę kilku miesięcy, roku. Natomiast z punktu widzenia prawnego, patrząc na to, co się dzieje na rynku, na praktykę organów regulacyjnych, lepszym okresem próby byłby jednak okres dwóch, a nawet trzech lat. Dlaczego? Jeśli chodzi o nowe obowiązki, które nałożyła na firmy dyrektywa Omnibus, najistotniejsze są trzy rzeczy. Pierwszą jest informowanie o promocjach i obniżkach cen, czyli podawanie najniższej ceny w ostatnich 30 dniach. Druga to opinie konsumenckie i zarządzanie tymi opiniami przez tego, kto je publikuje, wraz z oświadczeniem, czy są one weryfikowane i w jaki sposób. Trzecia istotna sprawa, mająca głównie zastosowanie do marketplace'ów, dotyczy ofert - dlaczego są prezentowane w taki a nie inny sposób i czy były one opłacone. Obowiązki te wydają się proste i większość przedsiębiorców publicznie oświadczyło przed wejściem w życie tej nowelizacji, że jest gotowa na stosowanie się do nowych przepisów. UOKiK, który jest bardzo aktywny od kilku lat, od razu po implementacji nowego prawa sprawdził ponad 40 przedsiębiorców z różnych branż. Opublikował pierwsze efekty kontroli i okazuje się, że są ogromne problemy z podawaniem tych informacji: albo są one nieczytelne, nawet gdy są prawdziwe, albo podawana jest np. mediana ceny zamiast najniższej. A to już może oznaczać wprowadzanie w błąd konsumentów - mówił w trakcie debaty Marcin Trepka. - W ostatnich trzech latach na rynku e-commerce wszczęto bezprecedensową liczbę postępowań m.in. dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Tylko w ostatnich tygodniach Allegro zapłacił ponad 200 mln zł kary, a Biedronka 60 mln zł. 75% kar nakładanych jest za rzeczy podstawowe, jak zmiana umowy, klauzula modyfikacyjna czy nieprzekazywanie, jasnej, pełnej informacji. Zaniedbanie tych podstawowych rzeczy wiąże się dziś z ryzykiem ogromnych kar – podkreślił.