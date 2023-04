EEC 2023: Kryzys był zbawienny dla e-commerce. „Łatwe czasy nie tworzą świetnych liderów i zespołów”

- 2022 rok był dużo cięższy dla branży e-commerce niż rok 2021. Jednocześnie wystąpiło bowiem kilka niekorzystnych czynników. Miało miejsce luzowanie restrykcji covidowych, czyli nastąpił naturalny powrót konsumentów do sklepów stacjonarnych. A największym konkurentem dla każdego sklepu internetowego jeszcze nie jest inny sklep internetowy, ale tradycyjny handel stacjonarny. Na to wszystko nałożyło się rozpoczęcie wojny w Ukrainie. Pojawił się bardzo duży znak zapytania, jak będzie wyglądał ten rynek. Paradoksalnie było to dla niego bardzo dobre. Dlaczego tak uważam? Branża e-commerce przez lata była łatwym biznesem, a łatwe czasy nie tworzą świetnych liderów i zespołów. Dopiero 2022 rok pokazał - widzimy to także na lokalnym podwórku, kiedy analizujemy wyniki finansowe różnych polskich firm e-commerce – że nastały trudne czasy. Mamy przykłady spółek, w przypadku których pozytywne wyniki w ciągu jednego roku przekształciły się w straty. Dokonała się weryfikacja, czy znajdujemy się w odpowiednim miejscu i czy mamy odpowiednie zespoły do tego, aby dalej rozwijać biznes – zauważył Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando CEE, podczas debaty „Marketplace – świat na cyfrowej platformie”, która odbyła się w trakcie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. - Dla nas był to bardzo dobry rok z uwagi na sytuację finansową spółki. Mogliśmy inwestować, otworzyliśmy Lounge by Zalando na kolejnych trzech rynkach, nastąpiła stabilizacja działalności, poprawiła się rentowność biznesu. Przekroczyliśmy liczbę 50 mln aktywnych klientów, ale przede wszystkim utrzymaliśmy głęboką więź z klientami. Wpłynęło na to wiele czynników, m.in. możliwość prowadzenia inwestycji i budowania relacji w sposób bardzo świadomy, w oparciu o analizy - zaznaczył.

Co ujawniła weryfikacja w 2022 roku? Czy polski e-commerce jest dobrze zorganizowany i czy jest w stanie sprostać wyzwaniom?

- W minionym okresie dochodziło do takich inwestycji, które być może nie powinny być realizowane, do decyzji biznesowych, które tak naprawdę w długim okresie nie miały szansy się sprawdzić. Ale polski e-commerce jest silny. Mamy bardzo ciekawą sytuację: w wielu obszarach działa mała liczba graczy globalnych. Można wymieniać globalne marketplace'y, który musiały szybko wycofać się z polskiego rynku. Aczkolwiek działalność w wielu obszarach wymaga większej skali biznesu, aby można było w nich konkurować. Dzisiaj koszty wytwarzania chociażby oprogramowania w Polsce nie są już niższe niż w innych krajach europejskich, co powoduje, że polski e-commerce potrzebuje konsolidacji i większej skali – diagnozował Daniel Rogiński.