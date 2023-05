EEC 2023: Marketplace'y na drodze do konsolidacji i większej skali

- Nowe przepisy, które weszły w życie w tym roku, wprowadzają istotne zmiany w funkcjonowaniu na rynku e-commerce. Mam na myśli przede wszystkim dyrektywę Omnibus - mówił Marcin Trepka.

Branża e-commerce doznała gwałtownego wzrostu, ale jednocześnie wydarzyła się rzecz, jaką prawdopodobnie nieprędko zobaczymy: równie gwałtowny upadek branży quick commerce.

W kontekście rozwoju sprzedaży warto postawić sobie pytanie, czy dziś jest dobry czas na zakup auta. W marcu cena sprzedawanego samochodu w Polsce, przeciętna, ważona, była najwyższa w historii - 167 tys. zł.

Skutki dyrektywy Omnibus dla rynku e-commerce

Nowa dyrektywa Omnibus zmienia zasady gry na rynku e-commerce. O tym, jak wpływa ona na działalność firm i jakie konsekwencje wiążą się z jej niestosowaniem, wypowiadał się w trakcie debaty „Marketplace – świat na cyfrowej platformie” Marcin Trepka, partner w firmie Baker McKenzie.

Dyrektywa Omnibus dotyczy dostawców platform e-commerce, przedsiębiorców oferujących na nich swoje produkty, dostawców wyszukiwarek internetowych, a także firm oferujących swoje towary na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa czy prowadzących sklepy internetowe i stacjonarne. Problemy związane ze stosowanie tej dyrektywy omawiał Marcin Trepka, partner w firmie Baker McKenzie, który był uczestnikiem debaty „Marketplace – świat na cyfrowej platformie” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

- Nowe przepisy, które weszły w życie w tym roku, wprowadzają istotne zmiany w funkcjonowaniu na rynku e-commerce. Mam na myśli przede wszystkim dyrektywę Omnibus. Zastanawiając się nad przyszłością handlu zwykle przyjmujemy perspektywę kilku miesięcy, roku. Natomiast z punktu widzenia prawnego, patrząc na to, co się dzieje na rynku, na praktykę organów regulacyjnych, lepszym okresem próby byłby jednak okres dwóch, a nawet trzech lat. Dlaczego? Jeśli chodzi o nowe obowiązki, które nałożyła na firmy dyrektywa Omnibus, najistotniejsze są trzy rzeczy. Pierwszą jest informowanie o promocjach i obniżkach cen, czyli podawanie najniższej ceny w ostatnich 30 dniach. Druga to opinie konsumenckie i zarządzanie tymi opiniami przez tego, kto je publikuje, wraz z oświadczeniem, czy są one weryfikowane i w jaki sposób. Trzecia istotna sprawa, mająca głównie zastosowanie do marketplace'ów, dotyczy ofert - dlaczego są prezentowane w taki a nie inny sposób i czy były one opłacone. Obowiązki te wydają się proste i większość przedsiębiorców publicznie oświadczyło przed wejściem w życie tej nowelizacji, że jest gotowa na stosowanie się do nowych przepisów. UOKiK, który jest bardzo aktywny od kilku lat, od razu po implementacji nowego prawa sprawdził ponad 40 przedsiębiorców z różnych branż. Opublikował pierwsze efekty kontroli i okazuje się, że są ogromne problemy z podawaniem tych informacji: albo są one nieczytelne, nawet gdy są prawdziwe, albo podawana jest np. mediana ceny zamiast najniższej. A to już może oznaczać wprowadzanie w błąd konsumentów - mówił w trakcie debaty Marcin Trepka. - W ostatnich trzech latach na rynku e-commerce wszczęto bezprecedensową liczbę postępowań m.in. dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Tylko w ostatnich tygodniach Allegro zapłacił ponad 200 mln zł kary, a Biedronka 60 mln zł. 75% kar nakładanych jest za rzeczy podstawowe, jak zmiana umowy, klauzula modyfikacyjna czy nieprzekazywanie, jasnej, pełnej informacji. Zaniedbanie tych podstawowych rzeczy wiąże się dziś z ryzykiem ogromnych kar – podkreślił.

Marcin Trepka, partner w firmie Baker McKenzie (fot. PTWP)

Łatwe czasy nie tworzą świetnych liderów i zespołów

E-commerce nadal jest dynamicznie rozwijającym się segmentem handlu. Z powodu pandemii, wojny i inflacji rynek ten znalazł się na ostrym zakręcie. - Paradoksalnie było to bardzo dobre dla tego rynku – stwierdził Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando CEE, podczas debaty „Marketplace – świat na cyfrowej platformie”.

- 2022 rok był dużo cięższy dla branży e-commerce niż rok 2021. Jednocześnie wystąpiło bowiem kilka niekorzystnych czynników. Miało miejsce luzowanie restrykcji covidowych, czyli nastąpił naturalny powrót konsumentów do sklepów stacjonarnych. A największym konkurentem dla każdego sklepu internetowego jeszcze nie jest inny sklep internetowy, ale tradycyjny handel stacjonarny. Na to wszystko nałożyło się rozpoczęcie wojny w Ukrainie. Pojawił się bardzo duży znak zapytania, jak będzie wyglądał ten rynek. Paradoksalnie było to dla niego bardzo dobre. Dlaczego tak uważam? Branża e-commerce przez lata była łatwym biznesem, a łatwe czasy nie tworzą świetnych liderów i zespołów. Dopiero 2022 rok pokazał - widzimy to także na lokalnym podwórku, kiedy analizujemy wyniki finansowe różnych polskich firm e-commerce – że nastały trudne czasy. Mamy przykłady spółek, w przypadku których pozytywne wyniki w ciągu jednego roku przekształciły się w straty. Dokonała się weryfikacja, czy znajdujemy się w odpowiednim miejscu i czy mamy odpowiednie zespoły do tego, aby dalej rozwijać biznes – zauważył Daniel Rogiński. - Dla nas był to bardzo dobry rok z uwagi na sytuację finansową spółki. Mogliśmy inwestować, otworzyliśmy Lounge by Zalando na kolejnych trzech rynkach, nastąpiła stabilizacja działalności, poprawiła się rentowność biznesu. Przekroczyliśmy liczbę 50 mln aktywnych klientów, ale przede wszystkim utrzymaliśmy głęboką więź z klientami. Wpłynęło na to wiele czynników, m.in. możliwość prowadzenia inwestycji i budowania relacji w sposób bardzo świadomy, w oparciu o analizy - zaznaczył.

Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando CEE (fot. PTWP)

Co ujawniła weryfikacja w 2022 roku? Czy polski e-commerce jest dobrze zorganizowany i czy jest w stanie sprostać wyzwaniom?

- W minionym okresie dochodziło do takich inwestycji, które być może nie powinny być realizowane, do decyzji biznesowych, które tak naprawdę w długim okresie nie miały szansy się sprawdzić. Ale polski e-commerce jest silny. Mamy bardzo ciekawą sytuację: w wielu obszarach działa mała liczba graczy globalnych. Można wymieniać globalne marketplace'y, który musiały szybko wycofać się z polskiego rynku. Aczkolwiek działalność w wielu obszarach wymaga większej skali biznesu, aby można było w nich konkurować. Dzisiaj koszty wytwarzania chociażby oprogramowania w Polsce nie są już niższe niż w innych krajach europejskich, co powoduje, że polski e-commerce potrzebuje konsolidacji i większej skali – diagnozował Daniel Rogiński.

Do wyzwań związanych z nowym prawodawstwem dla e-commerce, kontroli i kar nawiązał Andrej Modic, founder, CEO LokalnyRolnik.pl.

- Naszym docelowym klientem jest wysoce świadoma matka z małymi dziećmi, od samego początku jesteśmy wiec kontrolowani pod względem jakości i ceny przez nasze klientki. Przyzwyczailiśmy się do tego i się tego nie boimy. Analizując rynek e-commerce trzeba cofnąć się do 2020 roku. Słyszeliśmy wówczas opinie, że konsumenci nigdy nie będą kupowali sałaty czy ziemniaków przez internet. Kilka miesięcy później popyt na warzywa w naszym e-sklepie wzrósł pięciokrotnie. Nikt takiej skali nie oczekiwał. To był istny rollercoaster. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Pozostawaliśmy przez długi czas w domach, miał miejsce szturm na sklepy i ustawiały się w nich kolejki. Pół roku później, gdy przyszło lato, wyrzuciliśmy maseczki do kosza, ruszyliśmy nad jeziora, morze i wyniki branży e-grocery zapikowały w dół. Później było jeszcze kilka kolejnych fal epidemii, podczas których znów nikt nie radził sobie z rosnącym popytem. Branża e-commerce doznała gwałtownego wzrostu, ale jednocześnie wydarzyła się rzecz, jaką prawdopodobnie nieprędko zobaczymy: równie gwałtowny upadek branży quick commerce. Zainwestowano w niej w kilka miesięcy miliardy dolarów w spółki, wszyscy byli pod wrażeniem dynamicznego ich rozwoju, a dziś wiele z nich już nie istnieje. Okazało się, że nie potrzebujemy mieć koszyka 50 produktów w 15 minut – przypominał Andrej Modic. – W kwietniu 2022 roku skończyła się piąta fala pandemii, na dobre odstawiliśmy maseczki, poczuliśmy się naprawdę wolni. I co się stało? Masowo wróciliśmy do sklepów stacjonarnych. Mimo wybuchu wojny w Ukrainie, inflacji, gwałtownego wzrostu rat kredytowych i kosztów utrzymania, nasza grupa docelowa, czyli matki, które najgłośniej deklarowały, że nigdy nie zrobią zakupów w Biedronce, dziś gustują w produktach tej sieci. Co nas czeka? Z jednej strony uzupełnianie asortymentu, ale przystępnego cenowo, z drugiej zaś nastawienie na obrót nie tylko w oparciu o tzw. świadome matki, lecz o szerszą grupę świadomych konsumentów – zapowiadał.

Andrej Modic, founder, CEO LokalnyRolnik.pl (fot. PTWP)

Ze stwierdzeniem, iż ubiegły rok w przypadku polskiego rynku był prawdziwym rollercoasterem, zgodził się Szymon Midera, założyciel i prezes Shumee.

– Po bardzo dobrym początku roku wybuchła wojna, mieliśmy do czynienia z zamrożeniem sprzedaży, dużą niepewnością, spadkiem średniego koszyka zakupowego, spadkiem liczby transakcji. Wiele firm e-commerce zwątpiło w swoje powodzenie. Zaczęły one restrukturyzować koszty w segmentach, w których presja na obniżanie marż staje się coraz większa. Nagle okazało się, że jest to naprawdę trudny biznes, w którym trudno uzyskać wysoką rentowność i trzeba ją bardzo precyzyjnie na każdym etapie procesu e-commerce mierzyć. Tak będzie też niestety w 2023 roku, który „odsieje ziarno od plew”. Wygrają ci, którzy mają jeszcze jakieś zasoby finansowe, wolną gotówkę, aby ten trudny okres przetrwać. Wzrost na poziomie 10-12% może oznaczać naturalną dynamikę. A to bardzo mało, bo jest to poziom celu inflacyjnego. Musimy więc przyjąć szerszą perspektywę rozwoju – proponował Szymon Midera. – Zajmujemy się sprzedażą w modelu cross-border, od wielu lat mamy platformę, która jest zintegrowana z ok. 50 marketplace'ami będącymi liderami lokalnych rynków na terenie Europy i również poza Unią Europejską. Mamy rozwiązania technologiczne, wielojęzyczne do obsługi klienta, magazyny typu cross-dock, które służą do optymalizacji kosztów wysyłki na terenie Europy, produkt management, służący do tłumaczeń, listingów, mapowania kategorii etc. Patrzymy szerzej na rozwój, z perspektywy rynku europejskiego, który praktycznie jest studnią bez dna. Nie ma co narzekać, że efekt popandemiczny minął i wracamy do naturalnej dynamiki wzrostu. Warto popatrzeć, gdzie są źródła tego wzrostu, skoncentrować się na przebudowie modelu biznesowego, by czerpać z jednolitego rynku Unii Europejskiej - radził.

Szymon Midera, założyciel i prezes Shumee (fot. PTWP)

Rynek z perspektywy sprzedaży samochodów za pośrednictwem stacjonarnych i internetowych salonów oceniał Kamil Makula, CEO Superauto.pl, CEO Totalmoney.pl.

- W kontekście rozwoju sprzedaży warto postawić sobie pytanie, czy dziś jest dobry czas na zakup auta. W marcu cena sprzedawanego samochodu w Polsce, przeciętna, ważona, była najwyższa w historii - 167 tys. zł. A jeszcze 5 lat temu nowe auto kosztowało średnio 108 tys. zł. Samochody kupują głównie przedsiębiorcy, którzy generują 70-75% sprzedaży. Dokonują zakupu w formie leasingu lub wynajmu długoterminowego, jeśli nie chcą mieć pojazdu na własność. Tymczasem raty wynajmu w przypadku samochodu średniej klasy podskoczyły z 2,5 na 4 tys. zł, a koszt leasingu ze 108% na 120%. Kto auta nie potrzebuje, ten dziś go nie kupi. Czasy są więc trudne. W ubiegłym roku praktycznie nie było samochodów na rynku, kupujący najczęściej słyszał więc u dealera, że auto prawdopodobnie będzie za pół roku lub za rok. Nasza firma, jako agregator ofert sprzedaży nowych samochodów w Polsce, dysponowała pojazdami i klienci trafiali do nas. W sytuacji, gdy auta pojawiły się u dilerów, samochodowym firmom e-commerce jest na pewno dużo trudniej. Ścieżka zakupowa klienta wygląda bowiem następująco: 92% osób przed zakupem robi research online, potem idzie do dealera samochodowego i jeśli dysponuje on autem, najczęściej dokonuje zakupu u niego, jeśli zaś nie ma on poszukiwanego pojazdu, klient trafia na taką platformę jak nasza. Liczba zapytań znacząco spadła i dużym wyzwaniem jest generowanie przyzwoitego wzrostu. Marzy nam się sytuacja, w której klient rano zamawia samochód, a wieczorem podstawimy mu go pod dom. Możemy to zrobić, gdyż agregujemy około 6 tys. ofert sprzedaży nowych samochodów – opowiadał Kamil Makula, CEO Superauto.pl, CEO Totalmoney.pl.