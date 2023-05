EEC 2023: Nowa Era 2.0 w handlu już trwa

Pandemia diametralnie zmieniła zwyczaje zakupowe Polaków. Oprócz niskich cen liczy się wygoda i oszczędność czasu.

Uczestnicy debaty „Handel nowej ery”, która odbyła się 25 kwietnia na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, stwierdzili, że po pandemii pojawiły się nowe czynniki makroekonomiczne, jak wojna i inflacja, które diametralnie zmieniają światowy rynek. Narodził się handel nowej ery. Ale co on oznacza i jakie niesie ze sobą konsekwencje?

Nowa Era 2.0 w handlu już trwa

- Pandemia, wojna i szalejąca inflacja wywarły ogromy wpływ na handel detaliczny i e-commerce, Jedną z najważniejszych rzeczy, jakiej nauczyły nas zachodzące w minionych latach zmiany i jaką powinni uwzględnić sprzedawcy, ekosystem e-commerce, czy generalnie ekosystem handlu detalicznego, powinno być to, że należy brać pod uwagę różne scenariusze dotyczące przyszłości. Musimy rozważyć różne możliwości rozwoju sytuacji i je testować, m.in. sprawdzając różnego rodzaju nowe technologie i nowe narzędzia. To fundamentalnie ważna sprawa – mówił Michał Płotnicki, Partner w Zespole Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce w EY. - Przykłady pokazują, że firmy, które w dobie epidemii COVID-19 rozwijały się tylko w kierunku sprzedaży online, mają problemy w sytuacji, w której nastąpił powrót klientów do sklepów stacjonarnych – dodał.

Michał Płotnicki, Partner w Zespole Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce w EY (fot. PTWP)

Zmiany zachodzące na rynku powodują, że wykształcają się nowe zachowania konsumenckie. Polacy m.in. coraz bardziej przekonują się do zakupów w internecie.

- Mentalnie wyszliśmy z epoki sklepów stacjonarnych. Konsumenci nie tylko w Polsce bali się używać kart kredytowych. Dziś widzimy, jak rośnie popularność nawet takich usług, jak PayPal. Nauczyliśmy się korzystać z form płatności w internecie, zaczęliśmy ufać dostawcom i platformom e-commerce. Było to oczywiście wymuszone brakiem możliwości pójścia do sklepu, ale gdy już się okazało, że nie jest to takie straszne, a na dodatek może być funkcjonalne, przestaliśmy obawiać się zakupów online – wypowiadała się w trakcie panelu Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów Pepco Group, prezes Grupy Modne Zakupy. - Nie oznacza to całkowitego odejścia od zakupów w sklepach stacjonarnych, zawsze warto towar obejrzeć, dotknąć, ale potem i tak kupić go taniej w internecie. Sklepy stacjonarne w coraz większym stopniu stają się salonami, ale i tak potem „cena czyni cuda” – zaznaczyła.

Pandemia wymusiła szybką cyfryzację w wielu dziedzinach życia. Z punktu widzenia banku oznacza ona m.in. elektroniczny obieg dokumentów.

- Trudno sobie dziś wyobrazić podpisywanie dokumentów w formie papierowej. To buduje też zaufanie do szeroko pojętego e-commerce. Ta zmiana mentalna stanowi ogromną szansę dla rozwoju handlu online. Ale pandemia i wojna to także zachwiane łańcuchy dostaw, którymi trzeba nauczyć się zarządzać, gdyż mają one wpływ na zaufanie klienta w sytuacji, gdy dokonujemy zamówienia, czekamy na realizację, a ona nie następuje. Wina nie leży tu po stronie sprzedawcy, ale wynika z ogólnej sytuacji rynkowej. Nieustannie mówimy o nowych narzędziach, technologiach i powinniśmy się przyzwyczaić, że to wszystko jest już nową erą. Nowa Era 2.0 już trwa – ocenił Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju bankowości korporacyjnej w mBanku.

Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju bankowości korporacyjnej w mBanku (fot. PTWP)

Zamieniliśmy centra handlowe na retail parki

Pandemia diametralnie zmieniła zwyczaje zakupowe Polaków. Oprócz niskich cen liczy się wygoda i oszczędność czasu. Inwestycyjnym hitem ostatnich lat są parki handlowe, które zaspokajają potrzeby zakupowe mieszkańców średnich i mniejszych miast.

Parki handlowe odpowiadały za 70% nowej podaży dostarczonej na rynek w 2022 roku. Popularność zdobyły w czasach pandemii. W tym roku może paść kolejny rekord. Dlaczego? Parki handlowe są ulubionym formatem inwestorów i konsumentów. Zapewniają szybki i łatwy dostęp do różnego rodzaju sklepów, drogerii oraz punktów usługowych, które zgromadzone są obok siebie na mniejszej powierzchni niż w przypadku galerii, dzięki czemu na zakupach można zaoszczędzić sporo czasu.

- Mamy do czynienia z wieloma różnymi procesami zachodzącymi w zachowaniach konsumenckich. W trakcie pandemii praktycznie na nowo odkryliśmy e-commerce, dostrzegając w nim szereg korzyści. Pandemia wyrwała nas z rutyny. Zmiana ta nie wydarzyłaby się, gdybyśmy nie zostali zmuszeni do zrobienia rzeczy inaczej. Realizując wiele projektów z różnymi markami, detalistami, sieciami handlowymi, zdiagnozowaliśmy - co jest najbardziej istotne dla konsumenta. W nowej rzeczywistości może on mieć znacznie więcej wizji na temat własnego życia, może w bardzo różny sposób wyrażać swoje potrzeby, ale na koniec dnia tak naprawdę decyduje wygoda i prostota – mówiła Katarzyna Konkel, CEO Omnisense, podczas debaty „Handel nowej ery”. – Konsumenci szukają nowych doświadczeń zakupowych wykraczających poza spektrum ich utartych nawyków. Wyszliśmy ze sklepów stacjonarnych, zamieniliśmy centra handlowe na retail parki, ponieważ tam zakupy są wygodniejsze i prostsze. Pozostaje jednak też pewien obszar, w którym lubimy robić rzeczy tak, jak robiliśmy je przez lata. Wyzwaniem dla marek i detalistów jest odpowiednia diagnoza klientów, pozwalająca im odnaleźć się w nowej rzeczywistości – oceniła.

Katarzyna Konkel, CEO Omnisense (Fot. PTWP)

Dywersyfikacja kanałów sprzedaży

Pandemia z okresami lockdownów stała się przełomowym momentem, w którym przedsiębiorcy zrozumieli, że muszą funkcjonować w internecie. W największej mierze dotyczy to handlu – zwrócił uwagę Artur Halik, Head of Sales w firmie Shoper.

- Czasami zdarzało się to ad hoc, na zasadzie „jutro muszę mieć sklep online”, a czasem był to przemyślany proces połączony z określoną strategią. Myślę, że pandemia nauczyła przedsiębiorców przede wszystkim dywersyfikacji ryzyka. Pokazała, że kanały sprzedaży są zdeterminowane bieżącą sytuacją, na którą wpływ mają np. przerwane łańcuchy dostaw. Natomiast jeśli chodzi o wojnę, lekcja wynikała z konieczności skrupulatnego liczenia kosztów, przychodów i zysków, aby na koniec dnia wiedzieć, czy zarabiamy na swoim biznesie. Żyjemy w okresie, w którym znacząco urosły koszty i staramy się je ciąć, ale musimy wiedzieć, gdzie szukać oszczędności. Firmy wydają ogromne kwoty na reklamę, licząc na szybki zwrot z inwestycji, który czasem nie następuje. Ale na szczęście powoli uczymy się kalkulować, a przede wszystkim budować portfolio klientów, tak, aby pozostali z naszą marką na lata – zaznaczył Artur Halik.

Artur Halik, Head of Sales w firmie Shoper (fot. PTWP)

Dywersyfikacja kanałów sprzedaży jest fundamentalną sprawą dla sprzedawców. Omnichannel daje im możliwość dotarcia do szerszej grupy klientów – komentował Michał Płotnicki, Partner w Zespole Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce w EY.

- Należy znać klientów, aby wiedzieć, czego oni szukają i jakie kanały sprzedaży preferują. W przypadku wielu masowych brandów okazuje się, że powinien być to system wielokanałowej sprzedaży. Pewne grupy konsumentów wybierają jeden z kanałów i wtedy większy sens mają inwestycje tylko w ten kanał. Rosnące wydatki na marketing napędził nam dość tani pieniądz. Teraz przedsiębiorcy zdecydowanie muszą myśleć o tym, jak efektywnie pozyskiwać konsumenta i budować jego lojalność. Utrzymanie lojalnego konsumenta generuje później znacznie mniejsze koszty, niż pozyskanie nowego – wyjaśniał Michał Płotnicki.

- Przedsiębiorcy rzeczywiście muszą inwestować w kanały sprzedaży, ale zależy to od skali biznesu. Wielkie brandy wykorzystują multikanałowość, galerie, sklepy, marketing, wszystkie możliwe narzędzia. Natomiast e-commerce to tysiące sklepów, które nie mają multikanałowej dystrybucji. Dysponują jednym kanałem i ograniczonymi środkami na marketing. Obsługujemy, według różnych szacunków, około 30% polskich firm e-commerce i 80-90% z nich są to bardzo małe podmioty, które będą się rozwijały – dodał Krzysztof Gerlach dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju bankowości korporacyjnej w mBanku.

Handel musi opierać się o rzetelny biznesplan

Głównym problemem wielu firm jest brak dobrego biznesplanu. - Boją się one, że ucieknie im okazja, natomiast jeśli właściwie nie przygotują swojego pomysłu od strony komercyjnej, poniosą dotkliwe straty – zwróciła uwagę Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów Pepco Group, prezes Grupy Modne Zakupy.

- Pandemia COVID-19 wymusiła bardzo gwałtowny rozwój e-commerce, ale obecnie wzrost firm na tym rynku przyhamował. Oczekiwanie, że nominalne wzrosty będą cały czas na poziomie kilkudziesięciu procent jest abstrakcją. Jeżeli widzimy 20-proc. wzrost e-commerce rok do roku, to pamiętajmy, że punkt wyjściowy był na bardzo wysokim poziomie. Łatwo jest wpaść na pomysł sprzedaży nowego produktu, potem jednak pojawiają się koszty marketingu, zwrotów. Jest też rzesza klientów, którzy chcą mieć doświadczenie zakupowe związane z wizytą w stacjonarnym sklepie. Wiele firm popełniło błąd opracowania strategii w oparciu o zbyt optymistyczne założenia dotyczące rozwoju i teraz zwijają biznes. Nie zgodziłabym się ze stwierdzeniem, że firmy na tym rynku będą gwałtownie się rozwijać, raczej będą przejmowane przez dużych graczy rynkowych – skomentowała.

Stworzenie zarówno platformy e-commerce, jak i fizycznego sklepu musi opierać się o rzetelny biznesplan – wtórował jej Artur Halik, Head of Sales w firmie Shoper.

- Atutem e-commerce jest to, że można zbudować skalę biznesu, jakiej nie da się stworzyć prowadząc fizyczny sklep, w przypadku którego jesteśmy ograniczeni do wybranego miasta. Marketplace jest miejscem, gdzie możemy szybko i sprawnie stworzyć kanał sprzedaży i dodawać kolejne produkty. W internecie możemy popularyzować własną markę wśród klientów, szczególnie najmłodszej generacji – podkreślił.

- Rzeczą, która wydarzyła się w ciszy, jest to że duże marki nauczyły się od małych biznesów e-commerce bardzo zindywidualizowanego traktowania konsumenta. Nie do przecenienia jest dobre rozumienie jego potrzeb – posumowała Katarzyna Konkel, CEO Omnisense.