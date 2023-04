EEC 2023: Zakupy w modelu omnichannel doświadczeniem międzypokoleniowym

Co retail może zaproponować klientom

Jakub Gierszyński podkreślił, że klienci w ostatnich latach przeszli przyspieszony kurs digitalizacji, wymuszony przez pandemię. Retail odpowiedział na ich oczekiwania, ale obecnie konsumenckie wybory determinuje inny czynnik - cena.

- Przez ostanie 1,5 roku presja na ceny istotnie się zwiększyła. Trzeba położyć na nie duży nacisk, jeśli chce się przyciągnąć klienta. Oczywiście to nie wszystko. Dla konsumenta istotna jest również dostępność oferty oraz dobrze prowadzony omnichannel, czyli spójność marki - marketingowa, cenowa, technologiczna - we wszystkich kanałach - tłumaczył panelista.

Wskazując aktualne trendy nie można pominąć rozwoju platform typu marketplace oraz popularności płatności odroczonych.

- Platformy marketplace odpowiedziały na potrzeby klientów wprowadzając łatwość i standaryzację zakupów. Widzimy też, że kupujący chętnie korzystają z innowacyjnych technologicznie rozwiązań płatniczych. W ostatnich dwóch latach dynamicznie rozwijają się płatności odroczone (buy now pay later), dające możliwość zakupu produktów bez płacenia za nie od razu. Ostatnim wartym wskazania trendem są zakupy społecznie odpowiedzialne, które na polskim rynku realizują m.in. CCC czy Modivo wraz z InPostem (opakowania wielokrotnego użytku) - wskazał Jakub Gierszyński.

Klienci są różni, ale doświadczenie wspólne

Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com dodał, że polski rynek jest aktualnie na tyle zróżnicowany, że retailerzy powinni już bardziej szczegółowo określić, jakie są potrzeby ich klientów.

- Weszliśmy w taką fazę, że trudno jest generalizować, że wszyscy klienci oczekują tego samego. Różne grupy klientów oczekują czegoś innego, dlatego trzeba się pozycjonować na określony segment i odpowiadać sobie na bardziej precyzyjne pytania. Myślę, że obecnie to jest bardzo istotne - mówił prezes Answear.com.

Inaczej widzi to Marcin Zimnicki, członek zarządu, dyrektor Retail Technology Hub EXO RIGO. - 77 proc. Polaków rozpoczyna zakupy bądź już kupuje w internecie. To może jeszcze nie są takie obroty, o których wszyscy marzą, ale z pewnością to duża grupa klientów. Niezależnie od pokolenia, czy to Z, czy to Y, czy idziemy jeszcze bardziej do przodu, to ta mobilność i omnichannel rozumiany jako przenikanie się kanałów, te doświadczenia konsumentów są zbieżne. Tak to widzimy przez pryzmat wdrożeń u naszych klientów - powiedział uczestnik debaty.