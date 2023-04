EEC: Polski e-commerce nie może bać się ekspansji. Cross-border ma w tym pomóc

W ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się debata "E-commerce – szansa dla mniejszych firm". Rozmawiano o cyfrowych narzędziach, nowych trendach zakupowych, pandemii jako czynniku pozwalającym mniejszym podmiotom konkurować z potentatami, barierach wejścia, koniecznych inwestycjach oraz możliwościach rynku e-commerce. Poruszono również kwestię najpopularniejszych marketplace’ów i ich oferty dla sektora MŚP w Polsce, a także transakcji zagranicznych i ich udziału w obrotach mniejszych firm. Dyskutowano również o trendach związanych ze zrównoważonym rozwojem w strategiach i praktyce na rynku e-commerce.

Adam Czerniak, dyrektor ds. badań w Polityka Insight, pełnił rolę prowadzącego dyskusję, skupiając uwagę wokół tematu cross-border oraz pomocy dla małych firm w ekspansji międzynarodowej.

Sesja rozpoczęła się od rozmowy 1:1 między Adamem Czerniakiem a Aleksandrą Borycką, Head of Marketplace, Amazon.pl. Poruszono temat barier, które utrudniają ekspansję firmom. W odpowiedzi na to Amazon stworzył program akceleratora ekspansji we współpracy ze swoim partnerem KiKIEM. Program ten umożliwia wystawienie swojej sprzedaży na Europę poprzez dwa kliknięcia. W ramach projektu ASBA (Amazon Small Business Academy) przedsiębiorcy mogą czerpać z wiedzy ekspertów, dzięki proponowanym tam seminariom naukowym.

Gdy poruszono kwestię największej bariery dla firm, odpowiedź brzmiała, że mówienie o zniesieniu barier psychologicznych i edukacyjnych po roku od założenia programu jest nie fair. Amazon stara się jednak pokonać te bariery poprzez program akceleratora. Jednym z takich rozwiązań jest FBA, czyli przeniesienie całej usługi logistycznej na Amazon. Amazon chce pomóc firmom w ekspansji międzynarodowej, biorąc na siebie odpowiedzialność za rozwój. Mimo stosunkowo krótkiej obecności firmy w Polsce, sprzedawcy, którzy podjęli współpracę z Amazonem, odnotowują trzycyfrowy wzrost sprzedaży.

E-commerce – szansa dla mniejszych firm

Aleksandra Borycka, Head of Marketplace, Amazon.pl, podkreśliła, że w Amazonie można zarejestrować swoją markę jako własną. Niestety, polscy przedsiębiorcy nie rejestrują swoich marek, co jest problemem, gdyż chcąc dbać o swoją własność intelektualną, trzeba ją zarejestrować. Zauważyła również, że polscy przedsiębiorcy świetnie sobie radzą na Amazonie dzięki swojej kreatywności i szybkości reakcji na biznesy.

Tomasz Ciąpała, prezes zarządu G8 Spółka Akcyjna, właściciel marek Lancerto oraz Próchnik, wskazywał na istotność marży przy ekspansji zagranicznej. Często firmy nie rozumieją słowa "marża" i nie potrafią dobrze jej policzyć, co stanowi problem. Pytanie, które trzeba sobie zadać, to czy każdy produkt nadaje się na ekspansję. Co można zaoferować, to unikalność i wyjątkowość produktów.

Aleksy Lisowski, CEO i właściciel NETFOX, podkreśla, że jednym z kluczowych elementów w ekspansji zagranicznej jest skupienie się na liczbach. W czasie pandemii i wojny na Ukrainie firma musiała zwrócić uwagę na swoją marżę i finanse, co stało się wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Lisowski zaznacza, że każda firma musi zadać sobie pytanie, jakich narzędzi chce użyć, aby z powodzeniem rozwinąć swoją działalność za granicą. W przypadku małych firm to zadanie może wydawać się łatwiejsze, ale wraz z powiększaniem skali przedsięwzięcia pojawiają się trudności. W takiej sytuacji przedsiębiorcy powinni zastanowić się, czy chcą budować swoje zasoby wewnętrznie, czy też skorzystać z pomocy zewnętrznej.

Lisowski podkreśla, że e-commerce wydaje się łatwe pozornie, ale w rzeczywistości wymaga dokładnego planowania i odpowiedniego modelu biznesowego. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z zewnętrznej pomocy. Podsumowując, zamiast skupiać się na trudnościach i lękach, należy podejść do ekspansji zagranicznej z optymizmem, a także rozsądnie wybrać kanały sprzedaży i sposób, w jaki chcemy wprowadzić naszą firmę na nowy rynek.

Cross-border.pl szansą dla polskiego e-commerce

Krajowa Izba Gospodarcza przedstawia nową platformę cross-border.pl, która ma pomóc przedsiębiorcom w pokonywaniu barier eksportowych. Karolina Opielewicz, członkini zarządu i z-ca dyrektora generalnego, podkreśla, że identyfikacja problemu jest kluczowa dla znalezienia odpowiednich rozwiązań. Cross-border.pl ma pomóc w tym dzięki nowatorskim narzędziom, takim jak wyszukiwarka marketplace'ów. Projekt jest w fazie beta, a jego oficjalna inauguracja odbędzie się 5 czerwca. Jednym z kluczowych elementów platformy będą informacje o cash flow, które są niezwykle ważne dla przedsiębiorców. Opielewicz podkreśla, że pomysł na cross-border.pl wynika z potrzeb przedsiębiorców, a nie z widzimisię twórców, a jej budowanie trwało rok. Dane pokazują, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej wchodzą na rynki cross-borderowe i szukają nowych partnerów, a bliskość Polski i dobrej jakości pracy jej pracowników to tylko kilka z licznych atutów, jakie oferuje.

Grzegorz Oszast zwraca uwagę na potrzebę dotarcia do przedsiębiorców i zwiększenia ich świadomości biznesowej, aby mogli skorzystać z dostępnych rozwiązań i wejść na międzynarodowe rynki. Polacy są u progu tygrysiego skoku w zakresie jakości, a Polska ma już znaczący obrót za granicą, ale tylko 4% polskich firm zajmuje się handlem zagranicznym. Istnieje wiele barier, które trudno jest pokonać, ale polskie firmy muszą wejść na międzynarodowe rynki, aby rozwijać swoje interesy.

Wracamy do "new normal"

Gonito, firma specjalizująca się w e-commerce, przedstawia swoją opinię na temat ostatniego roku na rynku światowego handlu internetowego. Damian Wieszowaty, CEO i ekspert e-commerce, zauważa trudności związane z recesją, które dotknęły ten sektor w okresie od 9 do 12 miesiąca. Jest to pierwsze takie zjawisko od 25 lat, jednakże cykl koniunkturalny pokazuje oznaki poprawy. W 2023 roku spodziewany jest powrót do "new normal", czyli do poziomów sprzedaży sprzed pandemii. W czasie kryzysu sprzedaż cross borderowa okazała się ratunkiem dla polskich sprzedawców, którzy musieli iść dalej i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W tej sytuacji edukacja przedsiębiorców w zakresie platform sprzedażowych stała się niezwykle ważna. Gonito postanowiło podjąć działania mające na celu przełamanie tej bariery edukacyjnej i pomóc w wejściu na odpowiednie platformy sprzedażowe. Wzorce w tej dziedzinie płynęły z zachodu.