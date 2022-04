EEC Review: Trendy w e-commerce: Teraźniejszość i przyszłość

W 2021 roku sprzedaż online przekroczyła 100 mld zł, a e-handel doszedł do ponad 10 proc. udziału w rynku sprzedaży detalicznej. W 2022 roku rynek ma szasnę urosnąć o kolejne 20 proc., licząc wartościowo. W ujęciu wolumenowym wzrost może sięgnąć ok. 12 proc. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce sięgnie 162 mld zł.

W co inwestują liderzy rynku e-commerce w Polsce dziś?

Kluczowe jest bieżące monitorowanie ścieżki klienta – zarówno poprzez badania jakościowe, jak i ilościowe oraz nieustanna optymalizacja w każdym z tych obszarów. Przy coraz bardziej złożonych procesach i środowiskach online warto wspierać się modelami predykcyjnymi czy sztuczną inteligencją, które pomagają w wyborze efektywnej ścieżki zakupowej. Dlatego aplikacja CCC oferuje dziś m.in. opcję visual search, inteligentną wyszukiwarkę trendów, stories, blog z poradami modowymi i atrofertę dla naszych klubowiczów, a lada moment umożliwimy wirtualne przymierzanie butów – mówi Jakub Jasiński, dyrektor ds. rozwoju omnichannel w Grupie CCC.

Naszym strategicznym celem była ekspansja do kolejnych miast i systematyczne poszerzanie zasięgu, dlatego inwestowaliśmy

przede wszystkim w infrastrukturę magazynową oraz dostawczą.

Kolejnym istotnym przedmiotem podejmowanych przez nas inwestycji był rozwój rozwiązań IT w Barbora Polska - mówi Viktoras Juozapaitis, dyrektor zarządzający Barbora.pl.

- W tym roku planujemy zarówno poprawę istniejących procesów obsługi klienta, jak i dalsze inwestycje w technologię typu „headless commerce”, rozwój narzędzi Business Intelligence i aplikacji mobilnych oraz automatyzację poszczególnych procesów dotyczących obsługi zamówień, zwrotów i zarządzania towarem. Do tego dodać należy dalsze prace w obszarze ekspansji międzynarodowej – mówi Tomasz Koźbiał, E-Commerce Director OTCF (4F, Outhorn).

- Zmiany wprowadzone w sklepach, dzięki którym mogły one również spełniać funkcję punktów realizacji zamówień, oferować usługi zdalnego planowania, przebudowa strony IKEA.pl i dalsze wdrożenia aplikacji mobilnej IKEA skutkowały wzrostem udziału sprzedaży online w całkowitej sprzedaży do poziomu 29 proc. Jest to skok o 9 proc. rdr. Postawiliśmy też na rozwój sieci Punktów Odbioru Zamówień IKEA w całym kraju, Skrytek IKEA w wybranych sklepach oraz dostęp do Paczkomatów – mówi Aneta Gil, liderka ds. komunikacji zewnętrznej IKEA Retail.