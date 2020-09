EEC2020: Na Amazonie kontent jest królem

- W II kwartale br. onboardowaliśmy więcej klientów niż w całym 2019 roku. W tej chwili 7,5 tys. polskich sprzedawców współpracuje z Amazonem, a może być ich dużo więcej. Jesteśmy na początku drogi, ale Covid-19 niewątpliwe przyspieszył wejście w kanał online. W takiej sytuacji sprawdzają się marketplace’y - mała bariera wejścia i koszty sprawiają, że każdy może spróbować. W Polsce Amazon buduje kolejne centrum logistyczne. Spekuluje się o jego pełnym wejściu na ten rynek i to się może wydarzyć. To zachęta, żeby już teraz nawiązać współpracę - mówił Sasha Stockem, CEO, Nethansa SA, podczas debaty "Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce", która odbyła się w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days.

Co jest kluczowe we współpracy z amerykańskim gigantem e-handlu? - Współpracujemy z ponad 100 klientami, a każdy z nich ma inną strategię. Widzimy, że na Amazonie dobrze sprzedają się produkty markowe, ale firmy muszą dysponować odpowiednimi technologiami (dostępność towaru) i perfekcyjne zarządzać logistyką i cenami. Fundamentami do sukcesu raczkujących marek są natomiast: kontent i opnie. Kontent jest królem, ale produkt musi potem spełnić obietnice. 80 proc. konsumentów bierze pod uwagę opinie na Amazonie. Dziennie do sprzedaży wchodzi 300 tys. nowych produktów, więc klient ma z czego wybierać. Widzimy również, że platformy sprzedaży zaczynają się przenikać z influence marketingiem, następuje połączenie tych obszarów - mówił Sasha Stockem.

Sasha Stockem uważa, że e-commerce jest trudno zbywalnym biznesem. Obecność na Amazonie może być wstępem do udanej odsprzedaży firmy. - W Stanach Zjednoczonych jest wiele funduszy, które inwestują w przedsiębiorstwa z tej branży. Ciekawych spółek, takich które dobrze wyskalowały swój produkt i sprzedają go na całym świecie, szukają właśnie na Amazonie - powiedział CEO Nethansy.