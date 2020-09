EEC2020: Skaluj swój start-up globalnie przez Wielką Brytanię!

Bartosz Koziński, Director, Foreign Direct Investment z Ambasady Brytyjskiej, fot. PTWP

W jaki sposób Wielka Brytania może stać się oknem na świat dla polskich marek i firm? Czy polskie firmy myślące o ekspansji w tym kraju mogą liczyć na wsparcie w postaci analiz trendów zakupowych czy kwestii prawnych związanych z eksportem? – Wielka Brytania jest otwarta na biznes i innowacje – zapewniał podczas panelu "Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce", który odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days, Bartosz Koziński, Director, Foreign Direct Investment z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

– Nasza rolą jest pomaganie start-upom, scale-upom i innym firmom w rozwijaniu biznesu w Wielkiej Brytanii, a także dalej, globalnie. Ministerstwo, które reprezentuję, czy Departament for International Trade, ma dwa główne zadania: pomaga brytyjskim przedsiębiorcom w ekspansji i eksporcie na skalę globalną oraz przyciąga firmy do inwestowania w UK. Wielka Brytania jest nadal topową destynacją, jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji, to 6. gospodarka na świecie z 67 mln konsumentów otwartych na innowacje. W globalnym rankingu innowacyjności ten kraj zajmuje 5. miejsce, jest na 4. miejscu w Europie i 9. na świecie, jeśli chodzi o łatwość prowadzenia biznesu. Administracja "dostraja" rozwiązania legislacyjne do potrzeb biznesu. Żeby założyć spółkę wystarczą 24 godziny, można to zrobić online, a wymagany kapitał zakładowy dla spółki Ltd. to symboliczny 1 funt. Relacje firm z administracją cechuje duża doza zaufania. Nasi eksperci z poszczególnych branż służą pomocą: przygotowujemy badania rynkowe na indywidualne potrzeby, analizy porównawcze, zapewniamy dostęp do specjalistów. Oferujemy pomoc w założeniu firmy, otwarciu konta bankowego, wyborze odpowiedniej lokalizacji biura oraz w znalezieniu partnerów – mówił Bartosz Koziński.

Przedstawiciel Ambasady Brytyjskiej podał przykłady rządowych inicjatyw dla firm.

– Mamy rządowe ulgi na badania i rozwój - nawet do 230 proc. dla MŚP. Jest rozwiązanie o nazwie Patent Box - opodatkowanie przychodów w przypadku opatentowanych produktów czy usług wynosi tylko 10 proc. Kolejnym ułatwieniem jest Local Enterpiserse Partenrships - to 39 platform współpracy w hrabstwach, zapewniające pomoc w organizacji biznesu i wsparcie dla firm. Wielka Brytania posiada także 48 stref przedsiębiorczości. Są tzw. Cataplute Centers - to w tej chwili 11 platform, które mają zamknąć lukę pomiędzy biznesem a światem uniwersyteckim, aby produkty jak najszybciej wchodziły na rynek. Wśród przykładów inicjatyw wsparcia dla start-upów i MŚP możemy wymienić Global Enterpreneur Programme - to grupa ludzi biznesu, którzy mają rozległe sieci kontaktów, którymi dzielą się ze start-upami. Innovate UK to z kolei rządowy program wsparcia innowacyjnych produktów i usług - można uzyskać dofinansowanie do 10 mln funtów. Program Soft Landing Packages zapewnia preferencyjne warunki rozpoczęcia działalności we wszystkich regionach UK. Ponadto start-upom dedykowany jest prężnie działający ekosystem, 1000 workspace'ów, 300 inkubatorów, 160 akceleratorów. Inwestorzy mogą odliczyć od podatku inwestycje w start-upy. Nasi eksperci m.in. dokonują przeglądu rządowych programów wsparcia, pomagają w oszacowaniu możliwości uzyskania dofinansowania, wspierają w procesie składania wniosków, doradzają w kwestii podatków i pozyskania kadry pracowniczej. To, co robimy jest darmowe. Firma, która osadza się w UK, jest już przedsiębiorcą brytyjskim, od początku może korzystać z naszego wsparcia, w tym także w pomocy ekspansji na kolejne rynki. Mamy placówki dyplomatyczne na całym świecie, to jest ponad 190 rynków. Wszędzie mamy swoje działy handlowe i koledzy z tamtych zespołów mają za zadanie wprowadzać na kolejne rynki brytyjskie produkty i usługi - tłumaczył panelista.