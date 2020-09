EEC2020: Wielka Brytania ułatwia firmom międzynarodową ekspansję

Bartosz Koziński, Director, Foreign Direct Investment z Ambasady Brytyjskiej, fot. PTWP

W jaki sposób Wielka Brytania może stać się oknem na świat dla polskich marek i firm? Czy polskie firmy myślące o ekspansji w tym kraju mogą liczyć na wsparcie w postaci analiz trendów zakupowych czy kwestii prawnych związanych z eksportem? – Tak. Wielka Brytania jest otwarta na biznes i innowacje – zapewniał podczas panelu "Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce" Bartosz Koziński, Director, Foreign Direct Investment z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

– Nasza rolą jest pomaganie start-upom, scale-upom i firmom w rozwijaniu biznesu w Wielkiej Brytanii i dalej globalnie. Departament for International Trade jest powołany, by pomagać brytyjskim przedsiębiorcom w ekspansji i eksporcie firm na skalę globalną. Jednocześnie naszą rolą jest przyciąganie firmy do inwestowania w UK. Uważamy bowiem, że Wielka Brytania ma w ręku wszelkie atuty, by stać się oknem na świat dla wielu firm, także z Polski. Jest bowiem topową destynacją, jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji. Jako 6. gospodarka na świecie z 67 mln konsumentów otwartych na innowacje jest atrakcyjnym rynkiem. W globalnym rankingu innowacyjności UK zajmuje 5. miejsce, a także 4. miejsce w Europie, jeśli chodzi o łatwość prowadzenia biznesu. Przekładając to na konkrety mogę powiedzieć, że administracja "dostraja" rozwiązania legislacyjne do potrzeb biznesu. Żeby założyć spółkę wystarczą 24 godziny, można to także zrobić online, a wymagany kapitał zakładowy dla spółki Ltd. to symboliczny 1 funt. Czego chcieć więcej? Otóż relacje firm z administracją cechuje duża doza zaufania, a eksperci z poszczególnych branż służą pomocą: przygotowują badania rynkowe pod indywidualne potrzeby przedsiębiorców, biznesowe analizy porównawcze, czy konkretną pomoc w założeniu firmy, otwarciu konta bankowego, wyborze odpowiedniej lokalizacji biura oraz w znalezieniu partnerów biznesowych – wylicza zalety rynku brytyjskiego Bartosz Koziński.

- Nasi eksperci m.in. dokonują przeglądu rządowych programów wsparcia, pomagają w oszacowaniu możliwości uzyskania dofinansowania, wspierają w procesie składania wniosków, doradzają w kwestii podatków i pozyskania kadry pracowniczej. To, co robimy jest darmowe. Firma, która osadza się w UK, jest już przedsiębiorcą brytyjskim, od początku może korzystać z naszego wsparcia, w tym także w pomocy ekspansji na kolejne rynki. Mamy placówki dyplomatyczne na całym świecie, czyli na ponad 190 rynkach. Wszędzie mamy swoje działy handlowe i zadaniem kolegów z tych zespołów jest ułatwianie wprowadzania na lokalne rynki brytyjskim produktów i usług - tłumaczył panelista.