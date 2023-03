Efekt agresji Rosji na Ukrainę - TIM ma więcej klientów, ale mniejszą sprzedaż niż rok wcześniej

Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w lutym 2023 r. 75,9 mln zł (-4,7% rdr.).

W ostatniej dekadzie lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa agresja Rosji na Ukrainę. Nie pozostało to bez wpływu na sytuację na rynku, na którym działa TIM.

– Podwyżki u dostawców w połączeniu z ponadnormatywnym popytem najmocniej dało się zauważyć w marcu, jednak obserwowaliśmy je już w ostatniej dekadzie lutego 2022 roku, który zamknęliśmy przychodami ze sprzedaży wyższymi o ponad 53% w porównaniu z lutym 2021 roku. W tym czasie, do końca marca 2022 roku, popyt na asortyment z zakresu fotowoltaiki dodatkowo wspierał program „Mój Prąd” w wersji umożliwiającej rozliczanie energii według starych zasad – mówi Krzysztof Folta, prezes spółki TIM. – Stanęliśmy zatem i w najbliższym czasie będziemy stać w obliczu wyzwania bardzo wysokiej bazy z pierwszej połowy 2022 roku. W lutym 2023 roku podołaliśmy mu, niemal wyrównując wynik sprzed roku. Sprzedaż na dzień roboczy wyniosła 5,6 mln zł, a więc tyle samo co w pierwszym miesiącu bieżącego i w lutym 2022 roku. To pokazuje, że nie zwalniamy tempa. Powodem do satysfakcji i optymizmu jest także ponad 21,2 tys. klientów, którzy skorzystali z naszej oferty w lutym 2023 roku. To wzrost o ponad 22 procent w stosunku do lutego 2022 roku – dodaje .