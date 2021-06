Ekoj.pl wchodzi do Wrocławia

Ekoj.pl spróbuje swoich sił we Wrocławiu, fot. mat. pras.

Od czerwca we Wrocławiu pojawił się nowy dostawca świeżej ekologicznej żywności. Ekoj.pl realizuje obecnie dostawy na terenie całego miasta.

– Od dawna chcieliśmy spróbować sił we Wrocławiu. Plany jednak pokrzyżowała nam pandemia. Choć dla nas był to rok obfitości, nie mogliśmy ruszyć z tym projektem, bo popyt w Poznaniu przewyższał nasze możliwości logistyczne. Zakupiliśmy dodatkowe auto chłodnię, nową komorę chłodniczą oraz mroźnię i teraz przechodzimy do realizacji naszego planu – wyjaśniają właściciele Joanna i Mateusz Leońscy.

Zamawianie produktów odbywa się dokładnie tak samo jak w Poznaniu. Zakupy wystarczy zrobić do każdej niedzieli do 24:00. We Wrocławiu początkowo dostawy odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 16-22. - W miarę wzrostu ilości zamówień będziemy uruchamiać dodatkowe dni dostaw. Być może poszerzymy także strefy dostaw na okoliczne gminy. Wszystko zależy od popytu na nasze produkty – dodają właściciele.

We Wrocławiu funkcjonuje całkiem duży rynek żywności ekologicznej. Dostarczają ją małe sklepy stacjonarne, ale też więksi gracze jak np. Frisco. Ekoj od lat buduje markę kojarzącą się ze świeżymi produktami ekologicznymi.