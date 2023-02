Eksperci ostrzegają klientów Amazona przed nowym oszustwem

Jeśli otrzymasz telefon, którym przyjazny głos prosi o „zwolnienie tymczasowo zablokowanej płatności” lub „zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi”, najlepiej od razu się rozłączyć. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że są to fałszywe telefony, które obecnie wykonywane są w imieniu Amazona. Amazon dzwoni tylko wtedy, gdy proszą go o to klienci.

Przestępcy podszywają się pod pracowników firmy wysyłkowej i udają, że wystąpił problem z zamówieniem.

- Powody wezwania w większości brzmią wiarygodnie, zwłaszcza jeśli faktycznie spodziewasz się paczki Amazon – mówi Thorsten Behrens z Watchlist Internet. - Istnieje ryzyko, że w dobrej wierze damy nabrać się na oszustwo „podszywania się” - dodaje.

„Jeśli udostępniłeś dane osobowe lub dotyczące płatności, natychmiast skontaktuj się z bankiem i opisz sprawę. Zainstalowane programy, które przestępcy mogą wykorzystać jako oprogramowanie szpiegowskie, należy natychmiast odinstalować, a następnie ponownie uruchomić komputer. Złóż też doniesienie na policję” – zaleca Watchlist Internet.

Amazon radzi, jak unikać oszustw związanych z płatnościami

Warto chronić się przed oszustwami internetowymi dzięki umiejętnościom rozpoznawania i unikania prób oszustwa i tzw. phishingu.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do nadawcy wiadomości z prośbą o wyjaśnienie powodu żądania zapłaty oraz bezpieczeństwa transakcji.

"Nigdy nie dokonuj płatności, jeśli nie masz pewności co do dokonywanej transakcji" - ostrzega Amazon.

Informuje, jak należy się zachowywać, aby uniknąć oszustw związanych z płatnościami:

Nie kupuj od sprzedawcy, który prosi o płatność poza serwisem Amazon. Zweryfikowany sprzedawca z platformy marketplace nigdy nie sprzedaje przedmiotów poza serwisem Amazon.

Nie wysyłaj pieniędzy (gotówką, przelewem, za pomocą usług Western Union, PayPal, MoneyGram itp.) do sprzedawcy, który twierdzi, że Amazon gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i przy braku zadowolenia z twojej strony zwróci ci pieniądze za zakupiony przedmiot lub je przechowa.

Nie płać za odbiór nagrody rzeczowej lub pieniężnej wygranej w loterii ani za obietnicę otrzymania dużej sumy pieniędzy.

Nigdy nie dokonuj płatności na poczet gwarantowanej karty kredytowej ani pożyczki.

Nie odpowiadaj na oferty internetowe ani telefoniczne, jeśli nie masz pewności co do ich uczciwości.

Nigdy nie dokonuj płatności na rzecz osoby, której nie znasz lub której tożsamości nie jesteś w stanie zweryfikować.

Nie odpowiadaj na wiadomości e-mail zawierające prośbę o podanie danych konta, jak adres e-mail i hasło. Amazon nigdy nie wysyła wiadomości e-mail ani SMS z prośbą o podanie danych osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Identyfikowanie wiadomości e-mail z serwisu Amazon.