Eksperci: Udział e-handlu w obrotach handlu detalicznego wkrótce będzie dwucyfrowy

Może się okazać że już w listopadzie lub grudniu bariera dwucyfrowego odsetku e-commerce w całym handlu zostanie przekroczona.

Shopee, marketplace z Singapuru ogłosił wejście na polski rynek. To spore wyzwanie m.in. dla Allegro - mówi Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor sprzedaży w Unity Group.

GUS podał, że w sierpniu 2021 r. w porównaniu z lipcem br. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 5,6%). Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej zwiększył się z 7,4% w lipcu br. do 7,9% w sierpniu br. Wzrost udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup „meble, rtv, agd” (z 14,7 proc. przed miesiącem do 16,3 proc.) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 18,0 proc. do 19,4 proc.).

Spadek udziału sprzedaży przez Internet raportowały jedynie jednostki z grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 19,7 proc. przed miesiącem do 19,0 proc.)

Udział e-handlu w obrotach handlu detalicznego

- Nieznaczne zmiany udziału e-commerce w ogólnej sprzedaży detalicznej są podyktowane sezonowością: sierpień to czas powrotów z wakacji, przygotowań do powrotu do szkół, przedszkoli. Dominują wtedy zakupy podręczników, materiałów szkolnych, wyposażenia/mebli, a to są rzeczy chętnie kupowane przez internet. Dane GUS mówią tylko o pewnym wycinku rynku, są zdjęciem stanu na koniec danego miesiąca. Natomiast na przełomie ostatnich kilkunastu miesięcy doszło do istotnych i postępujących zmian w wielu segmentach e-sprzedaży. Wg najnowszego raportu PMR w zeszłym roku rynek handlu detalicznego w internecie urósł o 45 proc. i osiągnął udziały na poziomie 15 proc. całego handlu w Polsce. Ta sama firma badawcza ocenia, że w 2023 roku ten wskaźnik ma przebić 20 proc., a wg naszych wstępnych prognoz może on dobić aż do poziomu 23 proc. – mówi Sebastian Błaszkiewicz.