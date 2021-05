Ekspert: Centra handlowe zyskałyby gdyby otworzyły stacjonarne punkty Allegro

Centra handlowe mają ostatnie pięć minut na to, żeby wypracować system, który pozwoli im czerpać korzyści z rozwiązań omnichannelowych. A gdyby tak w centrach handlowych otworzyć stacjonarne punkty Allegro? - zastanawia się Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry.

- Przyszłość handlu jest niezwykle skomplikowanym zagadnieniem, ale wyraźnie widać kilka istotnych trendów. Jednym z najważniejszych problemów, z którymi branża będzie musiała się zmierzyć, to decyzje dotyczące nieruchomości handlowych. Kluczowe jest to, w jaki sposób centra handlowe mogą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Czego ludzie będą oczekiwać od galerii handlowych w nowej sytuacji? Wiemy na pewno, że wszyscy mają dość lockdownów, już nawet introwertycy tęsknią za spotkaniami z innymi ludźmi. Jesteśmy istotami społecznymi. To jednak nie znaczy, że wrócimy do takich samych zakupów jak przed pandemią, bo jednak przez ten rok kolejni klienci oswoili się z kupowaniem przez internet. Przekonali się też, że można w sieci kupić niemal wszystko. W badaniach prowadzonych przez firmę Inquiry widać jednak, że pomiędzy handlem online i handlem stacjonarnym tworzy się swoista równowaga - mówi Agnieszka Górnicka.

Sądzę, że nadal klienci będą chcieli korzystać zarówno z dobrodziejstw zakupów internetowych, jak i doświadczać przyjemności zakupów w stacjonarnych sklepach lub usług w galerii handlowej. Wymagania jednak wzrosły. Ludzie wprawdzie chcą odwiedzać galerie handlowe, ale zakupy to tylko połowa motywacji. Poziom strachu przed koronawirusem w miarę postępu szczepień maleje. Pytanie podstawowe brzmi: czym galerie powinny zachęcać klientów za kilka tygodni, gdy szał zaległych zakupów opadnie. Na razie działa syndrom odłożonych sprawunków, niemniej centra handlowe muszą teraz na nowo określić, czego klienci od nich oczekują. Jako agencja badawcza pomagamy w znalezieniu nowej koncepcji.

Jej zdaniem, sposobem na rozwijanie omnichannel przez centra handlowe może być tworzenie przez galerie handlowe własnych platform sprzedaży internetowej dla wszystkich najemców. - Jeszcze przed pandemią na świecie pojawiły się takie koncepty, m.in. w Brazylii oraz w Hamburgu ECE uruchomiło pilotaż w jednym ze swoich centrów handlowych. Tymczasem na polskim rynku handlowym można było przez dłuższy czas mieć wrażenie, że centra handlowe chcą przeczekać handel internetowy, jakby to była chwilowa moda - mówi Agnieszka Górnicka.

Jak zauważyła, ak. w Polsce mamy specyficzny rynek zdominowany przez Allegro. To jedna z najsilniejszych marek, bardzo lubiana przez polskich klientów. Powiedziałabym jednak, że dla centrów handlowych istnieje spora szansa, by skutecznie konkurować z handlem online, ponieważ na Allegro nie ma markowej oferty. Oczywiście można tam kupić mnóstwo różnych produktów w atrakcyjnych cenach. Jednak mimo to nie ma porównania z firmą Amazon, która zdominowała handel w USA i Europie Zachodniej, mając w ofercie mainstreamowe marki.

- centra handlowe mogłyby na przykład promować odbiór zakupów zamówionych przez internet - w sklepach stacjonarnych, między innym ze względu na to, że jest to bardziej ekologiczne rozwiązanie. Przy okazji wizyty klient zawsze coś może kupić dodatkowo - tłumaczy ekspertka.

