Ekspert: E-sklepy w sprawie rozliczania opakowań są dopiero na początku drogi

Jak boom w e-commerce przełożył się na Państwa biznes?

Boom w e-commerce jest widoczny od paru lat. To już nie tylko małe firmy, które starają się zarobić online, ale i wielkie sieci, które przeniosły co najmniej część swojej sprzedaży do internetu. Jak ważna jest to część biznesu, pokazała pandemia COVID-19: każdy sklep chcąc się utrzymać na rynku musiał rozpocząć działalność online. Duża część kupujących, ze względu na lockdown, zmieniła swoje przyzwyczajenia. Według raportu E-commerce w Polsce 2021 wydanego przez Gemius już 77% Polaków robi zakupy w sieci. I właśnie te procenty przełożyły się bezpośrednio na nasz biznes. Grupa Tom zajmuje się szeroko rozumianym rynkiem odpadów i surowców wtórnych. Bierzemy udział w całym procesie wprowadzania produktów i opakowań na rynek: od zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu dla wprowadzających, czyli m.in. sklepów internetowych, importerów, producentów, branży gastronomicznej, po bezpośredni odbiór wytworzonych odpadów, np. w postaci makulatury, baterii czy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A więc de facto, ten boom już od wielu lat przekłada się bezpośrednio na nasz biznes. Zwłaszcza w kontekście sklepów internetowych, które jako wprowadzający podlegają pod szereg ustawowych obowiązków dotyczących recyklingu i odzysku opakowań.

Ile nowych e-sklepów ma świadomość, że ciążą na nich obowiązki związane z recyklingiem i odzyskiem opakowań?

Z tą świadomością jest niestety nadal różnie. Widzimy to zarówno od strony bazy klientów organizacji odzysku, jak i na podstawie naszych prywatnych doświadczeń związanych z zakupami w sieci. Wiemy już, że ¾ Polaków kupuje w Internecie - w e-sklepach, w marketplace’ach czy w social media. Sami zaliczamy się do tego grona i pewnie trochę odruchowo sprawdzamy, czy paragony lub faktury, które otrzymujemy za zakupy, zawierają tę podstawową informację jaką jest numer BDO. I tu zaskoczenie – nie ma reguły, czy sklep dopiero wystartował, czy działa już od jakiegoś czasu. W jednym i drugim przypadku mamy porównywalne liczby sprzedawców – zarówno nowi, jak i już działający nie do końca mają świadomość związaną z rozliczaniem opakowań. Potrzebne są konkretne działania edukacyjne do obu grup handlujących w sieci i takie właśnie działania edukacyjno-uświadamiające, jako Organizacje Odzysku Grupy TOM, prowadzimy nieustannie.