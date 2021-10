Ekspert ocenia ruch Pepco: Rozsądny pierwszy krok w e-commerce

Pepco zapowiadało wejście w e-commerce już na początku tego roku i zgodnie z deklaracjami sieć otworzyła się na sprzedaż online.

- Jest to jej pierwszy krok - sprzedaż w serwisach marketplace. Witryna sprzedażowa Pepco to praktycznie link do profili marki w ośmiu popularnych serwisach. Ten ruch wydaje się zrozumiały o tyle, że uruchomienie sprzedaży na Allegro czy w innym podobnym marketplace faktycznie jest najprostsze i najszybsze. Korzysta się z gotowej infrastruktury i zintegrowanych z nią systemów logistycznych. Postawienie z kolei własnego systemu od zera w kilka miesięcy dla tak dużej firmy handlowej, to bardziej wymagające zadanie. Poza wyzwaniami technologicznymi są jeszcze wyzwania biznesowe. Problem z e-commercem w dyskoncie jest niezwykle złożony. Czasami średnia cena koszyka i marżowość niektórych produktów sprawiają, że opłacalność zakupów online była znakiem zapytania dla firmy. Uruchomienie sprzedaży wybranych produktów na platformach zewnętrznych jest rozsądnym, pierwszym krokiem w e-commerce - ocenia Marcin Rutkowski.