Ekspert: Rynek maszyn paczkowych jest kuszący dla wielu podmiotów

Z pewnością na rynku maszyn paczkowych będzie w najbliższym czasie gorąco - uważa Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor Zarządzająca Mobile Institute. Fot. mat. prasowe

Pomysł spółki AliExpress, by w Polsce stawiać własne maszyny do odbioru paczek wzbudza na razie dość negatywne emocje. Ponad 40% badanych internautów nie podoba się to, że miałoby zastąpić rodzime paczkomaty. Z drugiej strony 17% konsumentów upatruje w takiej zmianie szansy na obniżenie cen za dostawę – mówi Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor Zarządzająca Mobile Institute.

Paczkomaty spółki InPost wyrastają jak grzyby po deszczu, a spółka chwali się dobrymi wynikami. Jej akcje niedawno z sukcesem zadebiutowały na giełdzie w Amsterdamie. Skąd ta dobra passa InPostu?

Jeśli w dobie pandemii można mówić o jakichś zwycięzcach to na pewno jednym z takich, którzy w 2021 rok weszli z tarczą, jest e-commerce i to zarówno e-commerce B2C jak i B2B. Globalnie wiele digitalowych firm jest obecnych na giełdzie, a wejście do tej ligi naszych cyfrowych graczy, czyli Allegro i InPost, faktycznie potwierdza ich siłę i świetne perspektywy rozwoju.

Te perspektywy dotyczą całego sektora e-commerce. Mówi się, że sama konsumencka część handlu online mogła osiągnąć w 2020 roku wartość rzędu 100 mld zł. Jeśli tak się nie stało to tę granicę przekroczy najpewniej w pierwszym kwartale 2021 roku. Jedynie 20% badanych przez nas internautów deklaruje, że nie zwiększyło wydatków w Internecie. Pozostali, czyli 8 na 10 konsumentów, przyznają, że w ostatnim roku zwiększyli swoje wydatki w e-commerce, zaczęli kupować w tym kanale albo mają zamiar zrobić to w tym roku.

Co zmieni na rynku wejście do Polski Amazona? Czy może zagrozić pozycji Allegro?

Przeczytaj także: Pako Lorente wchodzi na Zalando w ramach programu Connected Retail

Allegro jest na polskim rynku niekwestionowanym liderem cyfrowych zakupów konsumenckich, a do tego serwisem lubianym przez użytkowników i ocenianym pozytywnie pod kątem wygody użycia i bezpieczeństwa zakupów. Z badań wiemy, że prawie 1/3 internautów w czasie pandemii zaczęła robić swoje dodatkowe zakupy właśnie na tej sprawdzonej platformie, czyli po prostu rozszerzyła swój allegrowy koszyk.

Z drugiej strony, co 4-ty e-klient kupuje też w zagranicznych e-sklepach i na platformach, kierując się atrakcyjną ceną i również asortymentem, dlatego nie bagatelizowałabym wejścia Amazona. Polscy konsumenci są sprytni i pragmatyczni, potrafią doskonale optymalizować swoje zakupy, wyszukiwać atrakcyjne oferty - zestawiać cenę, jakość, szybkość dostawy i decydować, co jest dla nich najlepsze. Ta optymalizacja jest szczególnie widoczna teraz w czasie pandemii,. Badani przez nas internauci wyraźnie wskazują na wzrost znaczenia etapu analizy i porównywania w ich procesie zakupowym.

Allegro nie wyklucza rozwijania własnej sieci paczkomatów w Polsce. O podobnych planach informował AliExpress. Jakie znaczenie będzie to miało dla spółki InPost oraz dla rynku e-commerce?