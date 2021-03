Ekspert: Subskrypcje rosną, bo klienci chcą natychmiastowego dostępu do usług

fot. Jakub Sitarz, Venture INC

Z roczną dynamiką wzrostu - wynoszącą średnio 17,3 proc. w latach 2014- 2019, globalna gospodarka handlu subskrypcjami nie wykazuje oznak spowolnienia. Na rynku pojawiają się nowi gracze, którzy wprowadzają ten rodzaj płatności w coraz bardziej kreatywne i nieoczywiste branże.

Według Jakuba Sitarza, prezesa funduszu vc - Venture INC, znajdujemy się w samym środku globalnej zmiany gospodarczej, w której dostęp do usług jest wybierany częściej niż produkt na własność, stąd wzrost zainteresowania biznesami działającymi w obszarze subskrypcji. W rezultacie firmy na całym świecie zmieniają swoje modele biznesowe.

Badania wykazały, że firmy działające w modelu subskrypcji osiągają 5-krotnie szybszy wzrost przychodów niż S&P 500 (18,2 proc. w porównaniu z 3,6 proc.), podaje ITportal.com.

Jakub Sitarz dodaje, że przejście w kierunku usług abonamentowych pomaga firmom rozwinąć się w dłuższej perspektywie czasu, choć zmiana ta, nie jest pozbawiona krótkoterminowych spowolnień. W momencie gdy firma zaczyna przekształcać strukturę przychodów z modelu tradycyjnego (on-premise) na subskrypcje, przychody ze sprzedaży chwilowo spadają. Wynika to z faktu, iż przychody ze stosunkowo dużych, jednorazowych transakcji, płatnych z góry, są zastępowane subskrypcjami - cyklicznymi płatnościami o mniejszej wartości. Przy jednoczesnym inwestowaniu w nowe technologie i rozwój biznesu koszty często przewyższają przychody. Przydarzyło się to wielu znaczącym markom, takim jak Adobe, Nutanix i Microsoft.

Zmianie uległ sposób świadczenia usług - konsumenci szukają natychmiastowego dostępu do produktu, od razu po zakupie. Wysoki poziom obsługi klienta, możliwość personalizacji i samoobsługi są możliwe dzięki technologiom. Serwisy takie jak Spotify czy Netflix, dzięki takiemu modelowi biznesowemu, nadały nowy wymiar zwykłym usługom. Choć w Polsce ten model dopiera zaczyna nabierać tempa, to według Pawła Działaka, CEO operatora płatności Tpay, jest to kwestia czasu, kiedy na dobre u nas zagości. Według eksperta jest to przyszłościowy kierunek rozwój branży. Aktualnie, według badania Tpay i SW Research, mniej niż połowa internautów deklaruje korzystanie z płatności powtarzalnych (48 proc.). Ten rodzaj płatności jest najczęściej wykorzystywany do opłacania subskrypcji serwisów VOD, np. Netflix czy HBO (57 proc.), abonamentu za media (55 proc.), subskrypcji kanałów streamingowych muzyki, np. Spotify (33 proc.) i gier, np. PS/XBOX (15 proc.).