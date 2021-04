Ekspert: Wszyscy gracze muszą być przygotowani na duże inwestycje w e-commerce

Szacuje się, że 1/3 osób, które kupują artykuły spożywcze przez Internet jest w wieku 25-34 lat. Fot. Shutterstock

Zainteresowanie zakupem żywności przez internet cały czas rośnie. Pokolenie świadome technologicznie będzie coraz starsze, a nowi klienci będą już przyzwyczajeni do istnienia takiego sposobu robienia zakupów. Wszyscy gracze rynkowi muszą być więc przygotowani na duże inwestycje właśnie w ten kanał sprzedaży – mówi Jakub Sadowski, Negotiator, Retail Agency, Cushman & Wakefield, w rozmiwue z dlahandlu.pl.

Jakub Sadowski zwrócił uwagę, że obecnie sprzedaż internetowa artykułów spożywczych wynosi ok. 1% udziału w całej sprzedaży rynku FMCG.

- Jako klienci nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do robienia zakupów spożywczych właśnie w taki sposób. Zdecydowanie częściej przez Internet kupujemy odzież, obuwie, czy elektronikę. Mimo wszystko zainteresowanie tym kanałem sprzedaży ciągle rośnie, a klienci z niego korzystający to w zdecydowanej większości ludzie młodzi, przyzwyczajeni do nowych rozwiązań oraz technologii – mówi ekspert.

- Szacuje się, że 1/3 osób, które kupują artykuły spożywcze przez Internet jest w wieku 25-34 lat. Wraz z biegiem czasu prawdopodobnie przestaniemy widzieć duże różnice w przedziałach wiekowych klientów robiących spożywcze zakupy internetowe. Pokolenie świadome technologicznie będzie coraz starsze, a nowi klienci będą już przyzwyczajeni do istnienia takiego sposobu robienia zakupów. Oczywiście bardzo ważną kwestią jest to, żeby operatorzy spożywczy, nie tylko dyskontowi, utrzymali obsługę na wysokim poziomie. Wszyscy gracze rynkowi muszą być więc przygotowani na duże inwestycje właśnie w ten kanał sprzedaży - dodaje.

Jak zaznacza, internetowe zakupy spożywcze muszą przede wszystkim gwarantować szybkie i poprawne skompletowanie zamówienia, szybką dostawę, możliwość odebrania zamówienia w formie click&collect oraz w razie pomyłki – możliwość sprawnej reklamacji, czy zwrotu poszczególnych towarów. Klienci internetowi powinni być też traktowani na równi z klientami stacjonarnymi, czyli powinni mieć możliwość korzystania z benefitów wynikających z promocji w sklepach stacjonarnych, czy kart lojalnościowych.

Przypomina, że Biedronka w kontekście sprzedaży internetowej nawiązała współpracę z Glovo, Lidl natomiast korzysta z usług DPD, Poczty Polskiej oraz InPost. - Musimy jednak zaznaczyć, że w przypadku Biedronki jesteśmy w stanie zrobić pełne zakupy, Lidl w swojej ofercie ma tylko i wyłącznie ofertę non food’ową – zastrzega.

- Netto oraz Aldi niestety nie zapewniają możliwości zrobienia zakupów przez Internet, natomiast, jeśli chcą konkurować z Biedronką, czy Lidlem, a widzimy że chcą, co pokazują plany rozwoju Aldi oraz przejęcie przez Netto sieci Tesco, to na pewno powinny zbudować kanał sprzedaży internetowej. Mimo, że wolumen sprzedaży przez Internet jeszcze nie ma dużego udziału w obrotach wspomnianych marek, na pewno jest to temat przyszłościowy. Pandemia tylko przyspieszyła rozwój modeli sprzedaży wielokanałowej i pokazała, że wzrosty w obrotach, jakie będą notować operatorzy tego kanału sprzedaży, będą zdecydowanie większe niż te, które przewidywaliśmy jeszcze niewiele ponad rok temu – mówi Jakub Sadowski.