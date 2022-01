Ekspert: Zakupy online przeszły na tryb domyślny

Segment spożywczy w e-commerce, pod wpływem pandemii odnotował największy wzrost.

Na wyróżnienie zasługują dwa modele działania – dostawy błyskawiczne, czyli quick commerce, oraz podmioty działające w modelu Frisco. W obydwu przypadkach penetracja zakupów online raptownie skoczyła.

E-grocery - nowe grupy klientów w pandemii

Intensyfikacja zakupów online w czasie pandemii miała miejsce w każdym segmencie, a na zakupy spożywcze w sieci otworzyły się nowe grupy odbiorców. - To m.in. rodziny osób starszych, które zaczęły im robić zakupy w sieci, oraz same osoby starsze, z których część przekonała się do takiego rozwiązania. W efekcie więc, pod wpływem wyższej konieczności bardziej niż zaciekawienia, szereg sceptycznie czy wręcz negatywnie nastawionych osób zmieniło swój stosunek do robienia zakupów spożywczych przez internet. Co ciekawe – nowy, dodatkowy popyt na już istniejących platformach pozwolił graczom zaoferować lepsze ceny, co z kolei przyciągnęło kolejne rzesze klientów - wyjaśnia Michał Mroczkowski, dyrektor inwestycyjny w funduszu VC Market One Capital.

Technologia a zmiany

Szczególną rolę w przyspieszaniu zmian odegrała gotowa na nowe rozwiązania w e-commerce – a więc i na rynku spożywczym – infrastruktura, bowiem to właśnie od technologii zawsze zaczynają się poważne zmiany.

- Warto tu przywołać chociażby przykład Ubera, który mógł wejść na rynek dopiero, gdy rozwiązania takie jak GPS i Google Maps już dobrze działały i były powszechnie dostępne. Dynamicznie rośnie ilość aplikacji, które sprzedawcy we wszystkich branżach mogą wykorzystywać, żeby ułatwić konsumentom zakupy i jednocześnie zwiększać ich poziom informacji - mówi ekspert.

Michał Mroczkowski wskazuje na następujące rozwiązania:

● Infrastruktura dla działań e-commerce, w tym headless commerce, bardzo się usprawniła i stała się bardziej elastyczna, umożliwiając tym samym realizację sprzedaży "omnichannel". Przekłada się to na zainteresowanie inwestorów, czego przykładem mogą być polskie spółki takie jak Vue Storefront, która niedawno pozyskała 69 mln zł na rozwój swojego rozwiązania, czy Saleor, która oferując API dla e-handlu, ułatwia wykorzystywanie CMS, CRM, fulfilment API, PIM, POS i ERP.

● Coraz lepiej rozwinięte i bardziej wygodne stają się usługi okołofinansowe wykorzystywane w e-commerce. Przykładem może być model płatności buy now, pay later typu Klarna, która w czerwcu tego roku w rundzie, której inwestorem wiodącym był SoftBank, pozyskała 639 mln USD.

● Podmioty na rynku e-commerce dużą wagę kładą jednocześnie na user experience (UX). Działająca w Stanach Zjednoczonych firma Bolt.com oferuje ujednolicone doświadczenie finalizacji zakupu u różnych, zrzeszonych w sieci sprzedawców. Finalizacja transakcji staje się nie tylko ujednolicona z punktu widzenia konsumentów, ale też jest coraz bardziej seamless – wygodna i szybka.

● Przyspieszenie rozwoju widać też na rynku logistyki, gdzie rozstajemy się z paradygmatem zakupu jednego dnia i dostawy kolejnego. Coraz częściej mamy do czynienia z in-city logistics under one day czy nawet under one hour – dostawami tego samego dnia, a nawet w mniej niż godzinę od złożenia zamówienia, co w Polsce oferuje chociażby JOKR. Skrócenie czasu dostawy to dodatkowa wartość dla klienta, która jest możliwa dzięki poziomowi rozwoju obecnej infrastruktury technologicznej i fizycznej.

Kupowanie online staje się coraz bardziej naturalne i natywne

To już nie są czasy Zalando czy Zappos, kiedy sprzedawca musiał oferować coś wyjątkowego, żeby przekonać ludzi do zakupów w sieci. - Obecnie tryb kupowania online staje się trybem domyślnym, co widzimy w wielu kategoriach. Wciąż pojawiają się także kolejne kategorie produktów sprzedawanych online, których sprzedaż w sieci, ze względu na ich specyfikę – na przykład wielkość czy ciężar – jeszcze kilka lat temu byłaby nie do pomyślenia. Jaskrawym przykładem przełamania mentalnej bariery są właśnie zakupy spożywcze, które długo nie mogły się przebić do sieci, podczas gdy w takich kategoriach jak elektronika mamy już do czynienia z bardzo wysoką penetracją online. To pandemia zmusiła wielu użytkowników, którzy wcześniej byli negatywnie nastawieni, do zaufania platformom cyfrowym. Po skorzystaniu przekonali się i zmienili swoje nawyki zakupowe - podsumowuje Michał Mroczkowski.