Electofun z ambitnym planem rozwoju

Electofun: Rynek e-pojazdów znamy od podszewki

Elektryczne rowery i hulajnogi zaczęły pojawić się na polskich ścieżkach w 2012 roku. Wtedy stanowiły raczej ciekawostkę niż trend. Dziś są popularne zarówno wśród mieszkańców wielkich miast, jak i mniejszych miejscowości. Powód? Przede wszystkim wygoda i poczucie niezależności. Dodatkowym atutem są względy ekologiczne. Potencjał w tym rynku szybko dostrzegła marka Electofun, która od blisko 8 lat rozwija zarówno sieć sklepów stacjonarnych jak i sprzedaż e-commerce.

fot. Frelin

Rozwój elektromobilności nie zwolni

- W czasie lockdownu nasza branża zanotowała duży skok sprzedaży, ponieważ dzięki naszym urządzeniom klienci nie musieli korzystać z transportu zbiorowego. Znacznie więcej osób chciało mieć własny elektryczny rower czy hulajnogę. Dziś, pomimo kryzysu gospodarczego i spadku siły nabywczej konsumentów, nasza sprzedaż nadal ma się dobrze. Planujemy otwarcia nowych salonów Electofun i dalsze inwestycje w kanał e-commerce. Rozwój elektromobilności nie zwolni, znamy ten rynek od podszewki - zapewnia Tomasz Łabno, prezes i właściciel spółki Frelin.

Marka Electofun działa na rynku od 2016 r. kiedy otwarto pierwszy salon we Wrocławiu, a w tym samy czasie wystartował sklep internetowy. Dziś firma posiada 10 salonów stacjonarnych zlokalizowanych w Gdyni, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi oraz w Katowicach. Wkrótce będzie ich więcej.

Tomasz Łabno, prezes i właściciel spółki Frelin

Electofun szykuje nowe lokalizacje. Kładzie nacisk na obsługę klienta i dostępność renomowanych producentów

- Mamy bardzo ambitne plany rozwoju. Planujemy jeszcze w 2023 r. otwarcie do 5 nowych lokalizacji, a po cichu liczymy na więcej. Poza tym już w następnym roku celujemy w kolejnych 5 placówek. Od czego zależy liczba otwarć? Przede wszystkim od dostępności sprzętu u producentów, co staje się nowym wyzwaniem dla wielu branż. Także dla naszej. Electofun posiada w ofercie wiele krajowych i międzynarodowych marek i aby zapewnić w wysokim sezonie sprzedaży odpowiednie stany magazynowe musimy już w roku poprzedzającym planować zapasy i przewidywać trendy, a to bardzo duże wyzwanie dla nas i producentów. Do tej pory nasze sklepy pojawiały się w dużych aglomeracjach, ale teraz otwieramy się też na mniejsze i średnie miasta. Zainteresowanie naszym asortymentem jest bardzo duże. Zamierzamy to wykorzystać - mówi Tomasz Łabno.

Sklepy Electofun są rozwijane w oparciu o trzy koncepty: Basic, Standard i Megastore. Basic to sklepy o powierzchni ok. 100 mkw. Placówki Standard mierzą średnio 200 mkw. i są dominującym formatem w sieci. Magastore to duże salony o powierzchni powyżej 500 mkw. które mają najszerszą ofertę produktową.

- W każdym z naszych sklepów klienci mogą swobodnie testować sprzęty. Mamy rozbudowany dział wsparcia. Klient może liczyć na profesjonalne doradztwo i zaplecze techniczne. We wszystkim mu pomożemy - wyjaśnia Tomasz Łabno.

Kierunek omnichannel

- Electofun to obecnie jedyna firma na rynku, która posiada tak szeroką ofertę elektromobilnych urządzeń. Rozwijamy się dwutorowo. Inwestujemy zarówno w placówki stacjonarne jak i w e-commerce. Nasz sklep internetowy Electofun generuje blisko taką samą sprzedaż jak łącznie wszystkie nasze sklepy stacjonarne. Nasze produkty mają tych samych odbiorców zarówno offline jak i online. Wiele osób najpierw przegląda naszą ofertę internetową a potem przychodzi obejrzeć sprzęt na żywo. Często klient składa zamówienie przez e-sklep a towar odbiera w jednym z naszych salonów. Te kanały się przenikają i jest to bardzo pozytywne zjawisko - zaznacza nasz rozmówca.

Niedawno wystartowała nowa wersja platformy electofun.pl. E-sklep został podzielony na trzy główne kategorie: rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne i skutery. Poza głównymi kategoriami pojawiła się także strefa okazji czy outlet. Klienci mogą skorzystać z wielu form płatności i dostaw. Poza tym sprzęt można kupić na raty czy wziąć w leasing.

- Atrakcyjne promocje, dostępność, szeroka oferta oraz wysokiej jakości obsługa posprzedażowa są jednym z naszych znaków rozpoznawczych. Poza tym zapewniamy aż 100 dni na zwrot towaru - dodaje prezes firmy Frelin.

- Wraz ze startem nowej platformy electofun.pl dodaliśmy nowe funkcjonalności usprawniające zakup i podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego sprzętu np. porównywarkę parametrów, zaktualizowany system filtrów, rozszerzone formy płatności. Zmieniliśmy sposób prezentacji produktów, usprawniliśmy proces logowania i wprowadzania danych klienta. Ponadto wprowadziliśmy pełną automatyzację stanów magazynowych, automatyczny dobór akcesoriów - wyjaśnia nasz rozmówca.

Dzięki nowym funkcjonalnościom i udogodnieniom www.electofun.pl staje się bardziej interaktywny, przyjazny dla klienta i umożliwia bardziej spersonalizowane doświadczenia zakupowe.

Nowe centrum logistyczne

W ubiegłym roku spółka otworzyła nowe centrum logistyczne zlokalizowane we Wrocławiu. - To był kolejny krok milowy w rozwoju firmy, który znacznie poprawił naszą wydolność operacyjną. Możemy sobie teraz pozwolić na wysyłkę towaru wciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w naszym e-sklepie. To z pewnością nasz wyróżnik na tle konkurencji i konkretna odpowiedź na rosnące wymagania klientów. Centrum poprawiło naszą logistykę i czas przesyłki produktów pomiędzy salonami stacjonarnymi. Stworzyliśmy również własną flotę pojazdów dostarczającą produkty bezpośrednio do salonów. To wpływa bezpośrednio nie tylko na czas dostawy, ale także na bezpieczeństwo samych produktów. Rezygnując z wysyłek paletowych nie ma możliwości, by nasz sprzęt dotarł do klienta uszkodzony. Przy typowych wysyłkach paletowych uszkodzenia mogą się zdarzyć, my wyeliminowaliśmy to ryzyko - podkreśla Tomasz Łabno.

Frelin, właściciel marki Electofun, to w 100 proc. polska firma specjalizującą się w dystrybucji, produkcji i imporcie produktów z branży małej elektromobilności. Oferta firmy składa się z rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, pojazdów wolnobieżnych cargo i pasażerskich, skuterów elektrycznych, akcesoriów oraz usług serwisowych. W portfolio są również 3 marki własne: Frugal pojazdy elektryczne, Funbike rowery elektryczny oraz Funscooter hulajnogi elektryczne.