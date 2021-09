Electrolux razem z Ubrania do Oddania uruchamia cyrkularny e-butik

Projekt ma zachęcać do umiaru w konsumpcji i przekonywać, że dobrze zaprojektowane rzeczy można używać jak najdłużej. Nosdluzej.pl to miejsce, w którym można kupić ubrania i akcesoria z drugiej ręki. Platforma jest kolejną odsłoną rozpoczętej w lipcu letniej aktywacji marki Electrolux, realizowanej w ramach globalnej kampanii „Pierz, susz, noś dłużej” i promującej modę cyrkularną. E-butik Electrolux uruchamia wspólnie z firmą Ubrania do Oddania.

Pomysłodawcą Nosdluzej.pl, cyrkularnego e-butiku jest marka Electrolux, która po raz kolejny zaprosiła do współpracy firmę Ubrania do Oddania (UDO). Twórcy UDO chcą ułatwić markom fast fashion wejście na rynek second hand i przekonują, że można zarobić na tym, co do tej pory w branży modowej traktowane było jako odpad.

Nosdluzej.pl

Ubrania, które można kupić za pośrednictwem Nosdluzej.pl, podobnie jak w przypadku butiku działającego w ramach letniej Strefy Electrolux na plaży w Gdańsku- Brzeźno, pochodzą ze zbiórek organizowanych przez portal UbraniadoOddania.pl. Gwarantuje to cyrkularność sklepu, co oznacza, że sprzedawane tam ubrania zostały zakupione i oddane ponownie do obiegu na terenie Polski.