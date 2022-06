Elektronika, artykuły spożywcze, branża meblowa - tu sprzedaż rośnie wolniej

Według Mastercard SpendingPulse, kluczowe trendy w maju 2022 roku odzwierciedlają dywersyfikację wydatków pomiędzy sektorami i kanałami w miarę znoszenia pandemicznych obostrzeń:

Całkowita sprzedaż detaliczna, z wyłączeniem sprzedaży samochodów, odnotowała wzrosty na większości rynków w porównaniu do maja 2021, a nawet w odniesieniu do maja 2019, czyli okresu przed pandemią Covid-19;

Sprzedaż w sklepach stacjonarnych stale rośnie na większości europejskich rynków;

Sprzedaż w Internecie zwolniła, pozostając jednak wciąż na wysokim poziomie w porównaniu do maja 2019.

Sektory takie jak elektronika, artykuły spożywcze czy branża meblowa odnotowały niższe wzrosty rok do roku (maj 2021 vs maj 2022). Spowodowane jest to zniesieniem obostrzeń pandemicznych i tym samym rozszerzeniem wydatków o usługi.

Źródło: Mastercard



Najwyższe i widoczne wzrosty odnotowały branże, które zyskują na ożywieniu w turystyce i podróżach, takie jak usługi restauracyjne i noclegowe. Do tej zmiany przyczyniły się również rosnące ceny w tym obszarze.