Empik.com: Polacy szukają produków do ogrzewania

Przygotowania do sezonu grzewczego to obecnie dominujący temat. Polacy już od września szykują się na spadek temperatur, co potwierdzają dane sprzedażowe Empik.com. Platforma zanotowała aż 10-krotny wzrost zainteresowania produktami z kategorii Ogrzewanie w porównaniu do ubiegłego roku.