Empik.com: Rośnie sprzedaż arykułów dla domu i na przyjęcia

Jak wskazują dane Empik.com, otwarcie sezonu spotkań w rodzinnym gronie może być jednym z najpopularniejszych pomysłów na tegoroczną majówkę – w ciągu ostatniego miesiąca zainteresowanie produktami z kategorii Przyjęcia i okazje wzrosło na platformie Empiku wzrosło o 30 proc., a kategoria Dom i ogród zanotowała 17-proc. wzrost liczby zamówień.

Pomysły na majówkę

Trendy zakupowe rysujące się przed majówkowym weekendem sugerują, że szykujemy się na zakończenie izolacji. W okresie od 28 marca do 26 kwietnia największy, 30-procentowy wzrost liczby zamówień na Empik.com odnotowano w kategorii Przyjęcia i okazje, a najpopularniejszym produktem w tej kategorii stały się ostatnio metalowe słomki do napojów. Wyraźny wzrost zainteresowania widoczny jest ponadto w kategoriach Dom i ogród (wzrost o 17%) oraz Zdrowie i uroda (15%). W tym ostatnim dziale do najchętniej kupowanych produktów należą kosmetyki do makijażu, co wskazywałoby, że coraz więcej z nas szykuje się do wyjścia z domu. Potwierdzają to także zmiany w kategorii Zabawki, gdzie liczba zamówień zmniejszyła się o 22%.

Tęsknotę za wyjazdami zdradza też duże zainteresowanie, którym cieszą się publikacje geograficzne i podróżnicze. Pomiędzy 1 a 26 kwietnia 2021 kupowaliśmy je znacznie chętniej niż w analogicznym okresie 2019 roku, kiedy to podróże mogliśmy odbywać nie tylko palcem po mapie lub w wyobraźni. Widoczne w tym zestawieniu wzrosty są imponujące i wynoszą odpowiednio: dla map – 162%, dla atlasów – 224%, a dla przewodników – aż o blisko 300%.

Zmiana trendów w pandemii

W 2020 roku, czyli już w dobie pandemii, przed majówką (pomiędzy 28 marca a 26 kwietnia) muzyka zanotowała podobny, choć nieco większy wzrost zainteresowania – liczba zamówień wzrosła wówczas o 26%. Jednak dane z analogicznego okresu sprzed pandemii, z roku 2019, są zupełnie inne: wtedy to liczba zamówień spadła o 18%. Dokładnie odwrotna tendencja widoczna jest w kategorii gry i programy, która w 2019 roku zanotowała wzrost liczby zamówień o 75%, gdy tymczasem w analogicznych okresach późniejszych, pandemicznych lat zanotowała spadki – o 19% w 2020 i o 10% w 2021.