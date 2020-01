Empik.com: W 2019 roku zamówienia składane średnio co 5 sekund

Ponad 5 mln użytkowników strony internetowej miesięcznie, blisko 300-procentowy wzrost użytkowników aplikacji mobilnej, innowacje i rozwój usług dla klientów. Empik.com podsumowuje 2019 rok.

Średnia miesięczna liczba użytkowników strony internetowej wyniosła ponad 5,2 mln osób. W porównaniu z rokiem 2018, aplikacja mobilna zanotowała blisko 300% wzrost liczby użytkowników. W sumie w obydwu kanałach platforma obsłużyła blisko 185 mln wizyt, a zamówienia były składane średnio co 5 sekund, w tym ponad milion pochodziło z poziomu aplikacji. Według badania Gemius/PBI, tylko w grudniu Empik.com zanotował ponad 5,8 mln realnych użytkowników i ponad 139 mln odsłon, a aplikacja mobilna serwisu ponad 1,2 mln użytkowników.

Przełomowym momentem ubiegłego roku był Black Friday. Tego dnia strona internetowa została odwiedzona ponad 1,3 mln razy, co stanowiło 25% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Aż 1/5 całego ruchu pochodziło z aplikacji mobilnej – to 3 razy więcej niż w 2018. W sumie klienci dokonali ponad 70 tys. zamówień, czyli o ponad 40% więcej niż przed 12 miesiącami, a w szczytowych momentach platforma obsługiwała nawet 5 000 zamówień na godzinę. Wyraźnie widać przy tym zmieniające się preferencje Polaków i zwrot ku urządzeniom mobilnym – zakupy z wykorzystaniem smartfona wzrosły rok do roku o ponad 100%.

Przeczytaj także: Yandex będzie dostarczał zakupy spożywcze w 15 minut

Nie bez znaczenia w rozwoju całej platformy pozostaje pakiet dodatkowych usług. Przy dokonywaniu zakupów pomocna jest usługa Click&Collect. W porównaniu do danych za 2018 rok, korzysta z niej ponad 50% więcej użytkowników.