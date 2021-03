Empik o sprzedaży książek online: Co drugi klient był nowym użytkownikiem

Ponad 21 mln sprzedanych egzemplarzy, blisko 4 mln odsłuchanych audiobooków i podcastów – dane Empiku pokazują, że w pandemii Polacy chętnie spędzali czas z książką. Jednocześnie wzrosło znaczenie internetu w sprzedaży książek – w ciągu minionych 12 miesięcy liczba egzemplarzy zakupionych online zwiększyła się aż o 68 proc. (a w ostatnim kwartale 2020 r. aż o 100 proc.).

Wyniki badania ankietowego IMAS International pokazują, że w okresie pandemii co trzeci Polak deklaruje częstsze sięganie po książkę, a więcej czytają zwłaszcza dzieci. Potwierdzają to dane sprzedażowe Empiku za okres od marca 2020 do końca lutego 2021.

Liczba egzemplarzy sprzedanych za pośrednictwem platformy Empik.com w ciągu dwunastu pandemicznych miesięcy była aż o 68% wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej, a w IV kwartale 2020 wzrost był ponad dwukrotny. Łączna sprzedaż książek we wszystkich kanałach Empiku osiągnęła aż 21,3 mln egzemplarzy. Książki dla dzieci do 12 lat stanowiły aż 25% egzemplarzy zakupionych w ubiegłym roku na Empik.com.

– O dynamicznym rozwoju rynku książki w internecie świadczy nie tylko liczba sprzedanych egzemplarzy, ale też wyraźny przyrost grona kupujących: w kanale online co drugi klient był nowym użytkownikiem. Łącznie w czasie 12 miesięcy pandemii po książki w Empiku sięgnęło prawie 3,5 miliona osób - powiedział Michał Tomaniak, dyrektor działu Książka w Empiku.

Digitalizacja, która wyraźnie przyspieszyła w czasie pandemii, przełożyła się także na wzrost zainteresowania cyfrowymi formami rozrywki. Jak pokazują dane aplikacji Empik Go, od marca 2020 do lutego 2021 jej użytkownicy przeczytali ponad 1,7 mln e-booków i wysłuchali prawie 4 mln audiobooków oraz podcastów – łącznie to ponad 15 mln odsłuchanych godzin.