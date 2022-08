Empik odnotował 100% wzrost sprzedaży

Empik wyraźnie umocnił swoją pozycję w czołówce e-commerce w Polsce. Platforma Empik.com prowadząca zarówno sprzedaż własną, jak i od 2017 r. w modelu marketplace, nie opuszcza zestawienia TOP5 sklepów online. Miesięcznie notuje średnio ponad 32 mln odwiedzin. Aplikacja mobilna Empiku osiąga mocne, 3-cyfrowe wzrosty rok do roku i według użytkowników jest najlepszą polską aplikacją zakupową. Odpowiada ona już za 4 na 10 zamówień, przez co wiedzie prym w środowisku online Grupy. Łącznie oba kanały – deskop i mobile – osiągają zasięg na poziomie blisko 30% polskich internautów.

Rozpędzony EmpikPlace nie zwalnia tempa

Swoje sklepy na EmpikPlace prowadzi już ponad 3 500 zaufanych Sprzedawców – w 2022 r. do platformy dołączyło ich o 52% więcej niż w roku ubiegłym (VI 2022 vs. VI 2021). To zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duzi gracze oraz znane, silne marki. Łącznie zrealizowali oni już blisko 5 mln zamówień. Skokowo rośnie również sprzedaż – w ostatnich miesiącach nawet o 100% rok do roku. Udział platformy marketplace w całości obrotów online Empiku wynosi już 25%.

20 kategorii i ponad 300 podkategorii produktowych

EmpikPlace to już ponad 5 mln ofert od Sprzedawców zewnętrznych (+56% r/r) – miesięcznie przybywa ich nawet 200 tysięcy w 20 kategoriach. To m.in. Dom i Ogród, Zdrowie i Uroda, Sport, Elektronika i Zabawki, a także AGD, Dziecko i Mama, Motoryzacja czy Delikatesy. Stale zwiększa się także ich zakres – np. w Sporcie czy Motoryzacji co tydzień wprowadzane są nowe podkategorie, takie jak wędkarstwo czy części samochodowe.

Najszybciej rozwija się Elektronika, która w czerwcu zanotowała ponad 2-krotny wzrost sprzedaży r/r. Poza tym, mocne, trzycyfrowe dynamiki osiągnęły kategorie: Zdrowie i Uroda (+110%) oraz Dom i Ogród (+100%). Natomiast o ponad 60% r/r urosła sprzedaż w kategoriach Sport i Zabawki.

EmpikPlace – miejsce na rozwój biznesu

Marketplace’y demokratyzują rynek e-commerce, zapewniając sprzedawcom unikalne możliwości rozwoju i dotarcie do jak najszerszej grupy klientów. Sklepy internetowe coraz częściej dywersyfikują kanały sprzedaży, oferując swoje produkty na kilku różnych platformach jednocześnie. Głównym wyróżnikiem Empiku na tle innych graczy jest siła, wiarygodność i rozpoznawalność marki z blisko 75-letnią tradycją, a co za tym idzie, zaufanie, jakim darzą ją miliony klientów.