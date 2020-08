Empik oferuje dostęp Premium z rabatem 50 proc.

Empik proponuje 50 obniżki, czyli 39,99 zł za cały rok za dostęp do usługi Premium.

Oferta obejmuje nowych i obecnych klientów. Osoby posiadające Empik Premium, które przedłużą usługę na rok, zyskają 30-dniowy dostęp do seriali i filmów na HBO GO.

W ciągu 4 miesięcy do programu Empik Premium przystąpiło ponad 650 tys. osób.

Pakiet Empik Premium można aktywować i przedłużyć we wszystkich kanałach – online przez aplikację Empik lub za pośrednictwem konta na stronie Empik.com oraz w salonach stacjonarnych w całej Polsce. Również osoby aktywujące usługę Empik Premium na okres 6 miesięcy mogą liczyć na rabat. Do 31 sierpnia cena półrocznego abonamentu jest niższa o 40% i wynosi 29,99 zł