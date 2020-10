Empik uruchomił Program Partnerski dla influencerów - mogą liczyć na 4% prowizji od sprzedaży

fot. materiały prasowe

Influencerzy mogą teraz promować produkty z oferty sklepu internetowego Empik.com w zamian za prowizję od sprzedaży i dodatkowe bonusy.

Program Partnerski Empiku to pierwsze tego typu stałe rozwiązanie na rynku e-commerce w Polsce, w ramach którego influencerzy mogą polecać dokładnie te produkty, które sami wybiorą, w dogodny dla siebie sposób. Marka proponuje trzy modele rozliczeń – oparte na prowizjach od sprzedaży produktu (CPS), kliknięć (CPC) oraz hybrydowy, będący połączeniem obu wariantów.

Program Partnerski Empiku to nowa platforma dla Influencerów, która umożliwia promowanie wybranych przez nich produktów (z oferty ponad miliona) w zamian za wynagrodzenie. Marka zaprasza do współpracy blogerów, vlogerów i twórców koncentrujących swoją działalność na wszystkich innych, szeroko dostępnych platformach społecznościowych. W ramach współpracy mogą oni liczyć nawet na 4% prowizji od sprzedaży. Od momentu startu w drugim tygodniu września na platformie zarejestrowało się ponad 200 twórców internetowych, którzy finalizują już pierwsze transakcje.

– Naszym priorytetem i misją jest dzielenie się zainteresowaniami, inspiracjami, pasjami oraz promowanie kultury na wiele sposobów. Za pomocą naszego nowego Programu Partnerskiego skierowanego do influencerów oferujemy im możliwość promowania dokładnie tych produktów z szerokiego asortymentu sklepu Empik.com, które szczerze polecają – bez narzucania konkretnych wytycznych. Taka polityka współpracy jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku i już zauważamy ogromne zainteresowanie ze strony twórców, którzy gromadzą na swoich profilach nawet kilkadziesiąt tysięcy fanów. Wszystkie zgłoszenia do naszego Programu Partnerskiego rozpatrywane są indywidualnie - mówi Szymon Bujalski, dyrektor e-commerce w EmpikuPakiet korzyści dla twórców

Program Partnerski Empiku skierowany jest do wszystkich twórców internetowych prowadzących bloga, kanał na YouTube, profil na Facebooku, Instagramie, TikToku czy innych platformach społecznościowych.