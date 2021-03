Empik wchodzi w sprzedaż żywności. Produkty bio wkrótce na marketplace marki

Na platformie Empiku sprzedają m.in.: Tchibo, Intersport, Inglot, Miele, Dr Irena Eris, DUKA, Lavazza czy Foods by Ann. Fot. materiały prasowe

Wkrótce na platformie marketplace należącej do Empiku klienci będą mogli kupować produkty delikatesowe, m.in. z kategorii bio – informuje spółka. Marketplace Empiku notuje 3-cyfrową dynamikę wzrostu rok do roku. To jeden z filarów omnichannelowego rozwoju grupy, który odpowiada już za 20 proc. całościowej sprzedaży online.

Jak podaje Empik, platforma właśnie przekroczyła próg 2 mln zamówień zrealizowanych przez partnerów marki, a kolejny milion spodziewany jest jeszcze w tym roku.

Na platformie Empiku swoje produkty wystawia 2 tysiące sprzedawców, czyli ponad 3-krotnie więcej niż rok temu. Do końca 2021 r. Empik planuje pozyskać kolejne 2 tysiące nowych partnerów. Pod koniec lutego br. marka zanotowała 2 mln zamówień zrealizowanych wyłącznie na platformie Empik Marketplace.

– Osiągnięcie pierwszego miliona zajęło nam ponad dwa lata od startu Empik Marketplace w 2017 r. Na drugi czekaliśmy już tylko 9 miesięcy, a trzeciego spodziewamy się jeszcze w trzecim kwartale tego roku – mówi Mirek Drab, dyrektor Empik Marketplace.

– Stawiamy na współpracę z dużymi i średnimi firmami, w tym znanymi i popularnymi markami. Partnerów dobieramy selektywnie, co dla naszych klientów stanowi gwarancję jakości i bezpieczeństwa zakupów - dodaje przedstawiciel Empiku.

W minionych miesiącach platformę wzmocniły takie marki jak: Tchibo, Intersport, Inglot, Miele, Dr Irena Eris, DUKA, Lavazza czy Foods by Ann. Aktualnie klienci mają do dyspozycji 16 kategorii, a do tych najpopularniejszych należą Elektronika oraz Dom i ogród. W ubiegłym roku na Empik.com po raz pierwszy pojawiły się także oferty motoryzacyjne – wyposażenie aut oraz akcesoria samochodowe.

- Wkrótce klienci będą mogli kupować też wybrane spożywcze produkty delikatesowe, m.in. z kategorii bio – informuje spółka.

– Marketplace odpowiada za 20 proc. całościowej sprzedaży na Empik.com, a przewidujemy, że w tym roku utrzymamy w tym obszarze trzycyfrową dynamikę wzrostu. Rozwój platformy stanowi ważną część strategii Grupy i budowania omnichannelowego ekosystemu usług pod parasolem subskrypcji Empik Premium. Dlatego też podstawą naszych obecnych działań jest rozszerzanie programu o kolejnych sprzedających, jak i dynamiczny rozwój sieci punktów odbioru zamówień. W minionym roku dołączyło do niej ponad 7 tys. sklepów Żabka w całej Polsce – mówi Karol Ignatowicz, dyrektor ds. e-commerce i zarządzania wartością klienta w Grupie Empik

Wdrożona w ubiegłym roku usługa Premium Pay& Go umożliwia samodzielne skanowanie produktów w sklepie i opłacanie ich z poziomu aplikacji mobilnej. Programy Empik Premium i Empik Premium Free zrzeszają już ok. 6 mln osób, które mogą korzystać z bezpłatnych dostaw zamówień internetowych oraz promocji i benefitów kulturalnych.