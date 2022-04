Empik wprowadza odbiór zamówień bez opakowań i program odzysku kartonów

Ogromna popularność tej opcji dostawy sprawia, że rocznie przełoży się to nawet na 40 000 uratowanych drzew.

Ponadto firma zmniejszy o 50% w skali roku zużycie kartonów, w których transportowany jest towar od dostawców i z magazynu, dzięki ich wielokrotnemu wykorzystywaniu.

Empik zmniejsza ilość opakowań

– Odbiór zamówień w salonach stacjonarnych to najpopularniejszy sposób dostawy wśród klientów platformy Empik.com, a teraz także najbardziej ekologiczny. Od kilku miesięcy mogą oni odbierać większość produktów zamówionych online bez żadnych opakowań i wypełniaczy. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszamy zużycie kartonów nawet o 610 ton rocznie – wskazuje Mateusz Rokita, Dyrektor ds. Logistyki B2C w Empiku.

Już niespełna 250 zamówień w opcji dostawy do salonów wystarczy, aby uratować 1 drzewo. Rocznie oznacza to ok. 40 000 drzew – to cztery razy więcej niż rośnie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Już ponad 75% produktów z oferty własnej Empiku jest objętych ekodostawą, czyli trafia z magazynu centralnego do salonów stacjonarnych bez opakowań. Obecnie dotyczy to zamówień online zawierających jednocześnie do czterech sztuk produktów z kategorii: Książka, Muzyka, Film i Zabawki, a także części artykułów z kategorii Sport, Motoryzacja i AGD. Empik zapowiada wprowadzenie tego rozwiązania również dla wybranych artykułów papierniczych i produktów z sekcji Zdrowie i Uroda jeszcze w tym roku.

Zamówienia bez opakowań są odpowiednio zabezpieczone w trakcie transportu z magazynu. Przewożone są w zbiorczych, usztywnionych pudełkach, które chronią je przed uszkodzeniem. Z tej metody dostawy wyłączone są jednak między innymi produkty o wysokiej wartości, tzw. drobnogabarytowe oraz podatne na uszkodzenia mechaniczne (np. szklane flakony perfum, płyty winylowe czy figurki).

Usługa ta nie obejmuje również zamówień od firm sprzedających swoje produkty w ramach Empik Marketplace (EmpikPlace).

Program odzysku kartonów

– Na bieżąco śledzimy reakcje klientów. Okazuje się, że gdy odbierają swoje zamówienia w salonie bez opakowania, ich poziom zadowolenia (mierzony tzw. wskaźnikiem NPS) jest wyższy, niż gdy otrzymują paczkę w kartonie. Reakcje są bardzo pozytywne – nasi klienci wierzą w sens odpowiedzialnego kupowania i to motywuje nas do wprowadzenia kolejnych proekologicznych zmian – dodaje Mateusz Rokita.

Wycofanie opakowań dla zamówień do salonów wpisuje się w założenia programu Empik Kocha Planetę. Firma testowo wdraża ekoopakowania dla innych rodzajów dostaw, z myślą o ograniczeniu generowania dodatkowych odpadów, często trudnych do przetworzenia.

– Pierwsi klienci otrzymują już swoje paczki z nowym, papierowym wypełnieniem. Testujemy również papierowe taśmy. Docelowo, w ciągu kilku miesięcy całkowicie zaprzestaniemy wykorzystywania plastikowych folii do pakowania produktów zamówionych na Empik.com. Uruchomiliśmy także pilotażowy program odzysku kartonów, w których transportowane są produkty od dostawców oraz z magazynu do salonów stacjonarnych. Pozwoli to zmniejszyć ich zużycie o 50% rok do roku. Na naszej liście priorytetów znajduje się również ekologiczny zielony transport, który pomoże nam redukować ślad węglowy generowany w ramach procesów logistycznych – podkreśla Mateusz Rokita.

Już wcześniej marka wprowadziła możliwość rezerwacji produktu online i odbioru w sklepie (alternatywę dla paczek internetowych – bez pakowania i dodatkowego transportu) oraz usługę Pay&Go (pozwalającą na samodzielne zakupy stacjonarne przy użyciu aplikacji mobilnej bez drukowanych paragonów i tylko z fakturami elektronicznymi, co znacznie ogranicza zużycie papieru). Z kolei usługi Empik Premium i Empik Premium Free dostępne są bez plastikowych kart. Już ponad 7 milionów osób korzysta z benefitów obu programów poprzez wirtualne konta w aplikacji mobilnej Empik.