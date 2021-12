Eobuwie.pl otwiera centrum logistyczne w Rumunii

Nowa przestrzeń magazynowa pomieści około 2,6 mln sztuk produktów. W pierwszej fazie będzie to asortyment eobuwie.pl, a w przyszłości również z portfolio MODIVO. Spółce zależy na optymalizacji procesów oraz synergii w wykorzystaniu dostępnych rozwiązań.

– Otwarcie nowego centrum logistycznego to ważny krok w rozwoju eobuwie.pl. Do tej pory wszystkie rynki były obsługiwane przez centrum w Zielonej Górze. Powstanie przestrzeni dystrybucyjno-logistycznej w Rumunii jeszcze bardziej usprawni procesy obsługi rynków w tej części Europy. Dodatkowym atutem wybranej przez nas lokalizacji jest komfortowy dojazd do Sofii i dalej do Aten. Bułgaria i Grecja to także kluczowe dla nas regiony. Zależy nam na tym, aby coraz większej liczbie klientów z tej części Europy zagwarantować jeszcze szybsze dostawy – mówi Damian Zapłata, prezes zarządu eobuwie.pl S.A.

Szybkie dostawy, czyli opcja next business day (dostawa następnego dnia) to kolejny krok w zapewnieniu klientom jeszcze większej wygody w zakupach. Dzięki tej usłudze produkt kupiony przez internet, już następnego dnia trafia w ręce zamawiającego.

Eobuwie.pl S.A. w kolejnych latach będzie rozwijać centrum logistyczne w Bukareszcie – plany zakładają zwiększenie przestrzeni użytkowej nawet do 50 tys. m kw. Ponadto spółka będzie kontynuować rozbudowę obiektów logistycznych w Zielonej Górze.

- Zgodnie z przyjętą strategią w perspektywie do 2025 roku 40% dostaw ma być realizowanych następnego dnia od zamówienia. Rozwój zaplecza logistycznego i koncentracja na efektywnym łańcuchu dostaw są więc ważnym elementem w realizacji tych ambitnych celów – dodaje Damian Zapłata.

Prezes eobuwie.pl podkreśla także, że wszystkie inwestycje mają na celu przygotować spółkę na wzrost i zwiększenie skali biznesu, jaką w najbliższych latach planuje osiągnąć.