Eobuwie.pl z e-sklepem w Chorwacji

Eobuwie.pl uruchomił domenę w języku chorwackim ecipele.hr. Klienci z Chorwacji otrzymali dostęp do oferty ponad 80 000 produktów od ponad 500 marek. Poza Polską to już 15. rynek zagraniczny, na którym działa spółka. W roku ubiegłym zainaugurowana została jej obecność w Szwajcarii.

- W przypadku Chorwacji duże znaczenie ma ciepły, nadmorski klimat tego miejsca. Można to porównać z Włochami - leżącymi po drugiej stronie Adriatyku - w których w okresie letnim odnotowujemy dużą sprzedaż np. klapek, japonek, sandałów czy espadryli. Nasza oferta jest precyzyjnie skrojona pod każdy rynek - mówi Mikołaj Wezdecki, dyrektor e-commerce eobuwie.pl.

Spółka prowadzi komunikację w języku narodowym danego kraju, oferuje darmową dostawę oraz 30 dni na zwrot produktów.

Chorwacja to 15. rynek zagraniczny, na którym, należące do Grupy Kapitałowej CCC, eobuwie.pl prowadzi swoją działalność. Poza Polską spółka obecna jest w: Czechach, Słowacji, Rumunii, Niemczech, Szwecji, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, Szwajcarii, we Włoszech i Francji oraz na Węgrzech, Litwie i Ukrainie.