Ergobiuro.pl: e-commerce to nieustający bieg

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Ostatnie lata, to ogromne przyspieszenie rozwoju rynku e-commerce. Oczywiście ogromny wpływ na ten fakt miała pandemia, która sprawiła, że rynek zaczął rosnąć w tempie geometrycznym we wszystkich branżach, również w obszarze wyposażenia biur czy organizacji domowych miejsc pracy.

Był to oczywiście wynik sytuacji, w której pracownicy „utknęli” w swoich mieszkaniach w czasie lockdownu 2020, a w konsekwencji wielu z nich zmuszonych było do samodzielnego wyposażenia domowego biura.

Okazało się, że wiele osób pracuje w domu wykorzystując tymczasowe rozwiązania, które w założeniu nie są przeznaczone do wielogodzinnej pracy. Internet obiegły wówczas zabawne zdjęcia pracowników pracujących przy desce do prasowania, w łóżku, na dywanie czy w wannie. Zabawne były tylko z pozoru, bo dość szybko okazało się, że praca w trybie home office zostaje z nami na dłużej, a do tego potrzebujemy po pierwsze: swojego miejsca pracy w domu, a po drugie musimy zadbać o wygodę i zdrowie. Rosnąca świadomość ludzi przełożyła się również na decyzje pracodawców, którzy chcąc przyciągnąć pracowników z powrotem do biur przykładają coraz więcej uwagi do komfortu i zdrowia swoich pracowników.

E-commerce okazał się idealnym sposobem do tego typu zakupów, bo pozwolił na dotarcie do odpowiednich produktów klientom, którzy dotąd skazani byli wyłącznie na produkty sieciowe lub chińskie rozwiązania, które często nie spełniają niestety warunków ergonomicznych.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

E-commerce to nieustający bieg, ważne by traktować go długodystansowo. Bieg po technologię i uwagę klientów. Rosnące oczekiwania klientów w zakresie jakości produktów oraz obsługi sprawiają, że nie wystarczy dzisiaj uruchomić sklep i czekać, aż klienci zaczną kupować. Trzeba znaleźć swój pomysł, swój tajemny piąty element, by klienci nam zaufali i poczuli się z nami komfortowo.

Duża ilość rozwiązań i konkurencja sprawiają, że aby się wyróżnić spośród wielu propozycji należy zbudować przewagę i nie mam tu na myśli wyłącznie przewagi cenowej. O wyborze klienta decyduje cały szereg elementów, a im bardziej produkt jest skomplikowany tym ważniejsze jest zaufanie klienta.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Pani firmie?

Ergobiuro.pl zbudowaliśmy i rozwinęliśmy z zaledwie 2-osobowym zespołem, ale pomogło nam 20-letnie doświadczenie w sprzedaży offline. To zaprocentowało, choć wymagało poświęcenia ogromnej ilości czasu na zdobycie wiedzy jak to doświadczenie przenieść do świata e-commerce. Przyznaję, że to ekscytujące i na nowo transformujące doświadczenie sprzedażowe. Dzisiaj rozwijamy nasz zespół wraz z rozwojem sklepu i nie mamy zamiaru szybko się zatrzymać.

Jakie technologie są u Pani wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Rozwój technologii i oczekiwania klientów sprawiły, że e-commerce stał się niezwykle atrakcyjnym rynkiem sprzedażowym. Stale poszukujemy nowych rozwiązań i nie ukrywam, że poznawanie tych rozwiązań to niezwykle atrakcyjne zajęcie.

Postawiliśmy sobie za cel umożliwienie klientom dopasowanie fotela do ich preferencji bez testowania go w salonie, to było największym wyzwaniem. I w tym obszarze budujemy przyszłość naszych rozwiązań e-commerce, opartych na połączeniu technologii z bezpośrednim kontaktem z klientami.

Z kolei wprowadzenie biurowych rozwiązań do domowych przestrzeni wiąże się również z dbałością o estetykę. Tu ergonomia i design pięknie się łączą. Mamy ogromne możliwości wyboru kolorów i rodzajów tkanin, ale wyzwaniem dla klientów staje się dokonanie wyboru w Internecie.

W mojej branży trendy zdecydowanie kierują się ku człowiekowi, wykorzystanie technologii ma być wsparciem w procesie zakupowym, w którym ogromną rolę odgrywa doświadczanie komfortu, estetyki i świadomość, że dokonując zakupu wpływamy na nasz dobrostan.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Rynek jest ogromnie nasycony, ale stale ewoluuje, a precyzyjniej rzecz ujmując zmieniają się preferencje i oczekiwania klienta, dlatego wierzę, że zawsze będzie miejsce na nowe propozycje, ważne, by znaleźć swój pomysł i przekonać do niego klientów.

Jak postrzega Pani przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

W branży wyposażenia biur i organizacji miejsc pracy, to czas ogromnej zmiany świadomości ludzi, jeżeli chodzi o zdrowe miejsce pracy i ten trend będzie nam nadal towarzyszył w najbliższym okresie.

I taką widzę też przyszłość w mojej branży: edukacja i wspieranie osób pracujących długie godziny w trybie siedzącym. Uświadamianie, że siedzieć można aktywnie i że to ma kolosalne znaczenie dla naszego zdrowia oraz efektywności.

I wprawdzie nie możemy obiecać, że praca zrobi się sama, ale możemy sprawić, że będzie wygodniejsza i zdrowsza!

A jak traktuje Pani nagrodę w konkursie na najlepszy start-up e-commerce?

To przede wszystkim potwierdzenie, że kierunek który obraliśmy jest właściwy, a jednocześnie ogromna motywacja do dalszego rozwoju. Start-up kojarzy się z energią, młodością i innowacją, ta nagroda jest więc dowodem na to, że jeśli ma się pomysł i mocno się w niego wierzy, warto próbować nowych rozwiązań, bo w e-commerce nie ma ograniczeń wieku, płci, doświadczenia czy pieniędzy. Jedynym ograniczeniem jest czas, który musimy poświęcić nauce nowego i rozwijaniu się wraz ze zmieniającym się rynkiem.