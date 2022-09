Ergonode obsługuje ponad 20 europejskich e-sklepów. Myśli o USA

Ergonode podsumowuje pierwsze dwa kwartały od czasu objęcia w nim udziałów przez Marcina Grzymkowskiego, założyciela eobuwie. Oprogramowaniu krakowskiego start-upu zaufali branżowi liderzy sprzedaży online.

Na rok 2023 technologiczna spółka zapowiada rywalizację o klientów w USA.

W Polsce na współpracę z Ergonode zdecydowali się m.in. Komfort (branża podłóg), browar Pinta (piwo kraftowe) czy Omnires (producent armatury). W Europie Ergonode wybrali już m.in. szwedzka grupa Euroflorist (sieć kwiaciarni), duński Dilling (producent organicznej odzieży) czy holenderskie Out at Home (dystrybutor artykułów ogrodowych).

Pierwsze miesiące rozwoju Ergonode to nie tylko sprzedaż oprogramowania w konkretnych e-sklepach - to przede wszystkim rozbudowa europejskiej sieci partnerów. Oprogramowanie Ergonode dystrybuują i wdrażają teraz w swoich projektach agencje e-commerce, m.in. polskie Unity Group i Spyrosoft, holenderski ShopWorks, norweski Nordic Web Team czy czeskie Magexo. Ergonode podpisało również umowy o partnerstwie technologicznym z Shopware (największą w regionie DACH platformą ecommerce) oraz z polską platformą B2B - B2B One.

Polski start-up bardzo konsekwentnie buduje podwaliny przyszłego rozwoju i ma globalne ambicje.

- Nasz rozwój postępuje nawet szybciej niż zakładaliśmy w planie. Poza podpisywaniem kolejnych kontraktów i wdrożeń naszego oprogramowania, bardzo efektywnie rozwijamy sam produkt, m.in. płynnie wdrożyliśmy nowy engine dla budowania dodatkowych aplikacji. Dzięki temu, zewnętrzni partnerzy mają możliwość rozbudowania standardowych funkcjonalności Ergonode i dostosowania ich do specyficznych wymagań swoich rynków - wskazuje Marcin Piwowarczyk, prezes Ergonode.

- Notujemy zapytania o nasz produkt dosłownie z całego świata. W roku 2023 skupimy się, poza wzmacnianiem pozycji w Europie, także na budowaniu rozpoznawalności i szukaniu partnerów w USA. Kolejne możliwe kierunki rozwoju to również kraje Bliskiego Wschodu oraz Indie, w których rynek ecommerce rozwija się w szybkim tempie - podsumowuje Marcin Piwowarczyk.

Ceny korporacyjnej licencji na stosowanie oprogramowania Ergonode, dystrybuowanego w modelu cloud, w sierpniu 2022 rozpoczynały się od 1.999 EUR/mc.

Ergonode to startup technologiczny, rozwiajający autorskie typu klasy PIM (product information management). Firma pod koniec 2021 roku pozyskała inwestora, którym jest twórca eobuwie.pl, Marcin Grzymkowski. Dzięki współpracy startup został dokapitalizowany kwotą 5 mln złotych. Firma pracuje nad nowymi funkcjonalnościami opartymi o rozwiązania sztucznej inteligencji, pozwalającymi zwiększyć efektywność tworzenia treści w wielu językach.