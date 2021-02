ERLI.pl, gracz na rynku e-commerce z obsługą od MSL

ERLI.pl, nowy marketplace na polskim rynku, powierzyła agencji MSL koordynowanie działań komunikacyjnych (PR B2C i B2B), media relations, pozycjonowanie ekspertów, realizację działań z zakresu komunikacji kryzysowej oraz prowadzenie biura prasowego platformy. Dodatkowo MSL będzie realizować działania z obszaru współpracy z liderami opinii w mediach społecznościowych.

– Naszym celem, jest to, aby milionom kupujących w Polsce dać dostęp do szerokiej oferty wiodących marek i sprawdzonych sprzedawców na naszej platformie. Z drugiej strony chcemy być wartościowym i wiarygodnym partnerem biznesowym dla przedsiębiorców. ERLI.pl wyróżnia się modelem programu lojalnościowego. Każda wydana złotówka na zakupy na naszej platformie to złotówka kumulowana w programie. Dzięki temu użytkownicy ERLI.pl mogą skorzystać z darmowego pobytu w ośrodkach Holiday Park & Resort – mówi Adam Ciesielczyk, prezes ERLI.pl.

Agencja MSL została wybrana w drodze przetargu, a umowa została podpisana na czas nieokreślony.