Erli.pl umacnia pozycję. Marketplace sprzedał 2,7 mln produktów

ERLI osiąga ponad 470 mln zł GMV i podwaja liczbę transakcji oraz klientów, dzięki czemu umacnia swoją pozycję w polskim e-commerce.

W ubiegłym roku marketplace wprowadził program wsparcia sprzedawców – ERLI Campaigns, co przyczyniło się między innymi do zwiększenia do ponad 15 tysięcy liczby sprzedawców zarejestrowanych na platformie.

Ilu użytkowników odwiedza Erli.pl?

Dzięki udanej strategii, istniejący od marca 2020 roku marketplace nie tylko powiększył grono sprzedawców o niemal 3/4, do 15 tys. zarejestrowanych sklepów, stał się również znacznie popularniejszy wśród kupujących - miesięcznie ponad 5,5 mln użytkowników odwiedza sklep online. W mijającym roku najpopularniejszą kategorią zakupową na platformie był dom i ogród – w 2022 roku nastąpił jej dynamiczny rozwój, czego efektem był ponad dwukrotny wzrost liczby oferowanych produktów.

Zmianie uległa również liczba zarejestrowanych użytkowników, która w ubiegłym roku niemal się podwoiła – wzrost o 97% r/r (1,4 mln kupujących). Z kolei liczba transakcji przeprocesowanych przez ERLI zwiększyła się 2,5-krotnie (+137% r/r), co przełożyło się na ponad 2,7 mln sprzedanych towarów. Na koniec poprzedniego roku platforma osiągnęła wynik 470 mln zł GMV.

Erli.pl w 2022 roku, fot.mat. pras.

E-commerce to nie samograj

– 2022 rok dla branży e-commerce z pewnością nie był łatwy. Przyczyniła się do tego przede wszystkim inflacja. Konsumenci coraz częściej szukali sposobów na obniżenie swoich codziennych kosztów, przez co wstrzymywali się z decyzjami zakupowymi. Ta sytuacja sprawiła, że uchodzące za biznesowego „samograja” e-commerce przestało być niezawodnym sposobem na biznes. Nastał czas, gdy gospodarka powiedziała „sprawdzam” i niektóre modele biznesowe w tej sytuacji okazały się niewydolne. Skutkiem było między innymi wycofanie się wiodących graczy z rynku - mówi Adam Ciesielczyk, prezes ERLI.

- Model biznesowy, na którym opiera się platforma ERLI jest odporny na zawirowania ekonomiczne. Tworząc ERLI zależało nam na tym, aby nasz marketplace był realnym wsparciem dla sprzedających i szansą na tańsze zakupy dla kupujących. W wyniku naszych działań tylko w 2022 roku na platformie rejestrowało się ponad 5 tys. nowych sprzedawców - dodał.

Wsparcie sprzedawców receptą na sukces

Obecnie na platformie Erli.pl sprzedaż prowadzi ponad 15 tysięcy sprzedawców oferujących klientom ponad 15 mln produktów. Model ERLI zakłada szeroki pakiet korzyści dla sprzedawców, co przekłada się na możliwość zaoferowania kupującym produktów w konkurencyjnych cenach. Zestaw tych narzędzi obejmuje w szczególności – niższe prowizje, brak opłat za procesowanie płatności, jak również dopłaty do kosztów logistycznych w ofercie ERLI Pro, realizowane we współpracy z InPost, oraz darmowy kreator sklepu internetowego z własną subdomeną, dostępne w pakiecie ERLI Shop. Uzupełnieniem tych narzędzi jest program ERLI Campaigns, pozwalający znacznie obniżyć koszty reklamy oferowanych produktów dzięki dopłatom ERLI do kampanii (w tym 3000 zł na start i 100% zwrotu prowizji na cele kampanii).

Erli.pl w 2022 roku, fot. mat. pras.

– Wdrożenie programów wsparcia sprzedawców przełożyło się na wzrost liczby odwiedzających nasz serwis – miesięcznie ponad 5,5 mln użytkowników znajduje najtańsze oferty zakupu produktów na ERLI. To efekt m.in. wydatków przeznaczonych na reklamę online, w szczególności w ramach ERLI Campaigns. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy ponad 60 mln zł na wsparcie kampanii produktów naszych sprzedawców, zaś w pierwszym półroczu 2023 roku na kupony programu przygotowaliśmy kolejne 40 mln zł. W tym roku już poszerzyliśmy ERLI Campaigns o ponad 200 tysięcy nowych wydawców reklamowych. Planujemy również uruchomienie kolejnych projektów ukierunkowanych przede wszystkim na wzrost dynamiki sprzedaży naszych partnerów handlowych oraz na poszerzenie oferty produktowej platformy Erli.pl– mówi Adam Ciesielczyk.

Cele ERLI na 2023 rok

Celem firmy na najbliższe lata jest osiągniecie silnej drugiej pozycji wśród platform sprzedażowych online w Polsce. – Zamierzamy nadal realizować swoją strategię rozwoju. W bieżącym roku będziemy również zintensyfikować działania mające na celu podniesienie świadomości marki ERLI wśród konsumentów. Celem na koniec roku jest przekroczenie bariery miliarda złotych GMV i 6 mln sprzedanych produktów, a w perspektywie dwuletniej mamy plan podwoić te wyniki. Jestem przekonany, że już niedługo będziemy mogli zakomunikować o kolejnych ważnych wydarzeniach w historii ERLI – zapowiada Adam Ciesielczyk.

Czym jest ERLI.pl?

ERLI.pl to jedna z najszybciej rozwijających się platform marketplace w Europie z tempem wzrostu GMV ponad 100% r/r oraz największa tego typu w Polsce wyłącznie z polskim kapitałem. Obecnie na platformie zarejestrowanych jest ponad 15 tys. polskich sprzedawców oferujących ponad 15 mln produktów. ERLI.pl odwiedza każdego miesiąca ponad 5,5 mln kupujących, którzy na platformie codziennie znajdują produkty w najlepszych cenach i bezpłatny abonament na darmowe dostawy przy zakupach już od 49 zł. Kupujący mogą skorzystać z nowoczesnych metod płatności on-line, w tym odroczonych terminów płatności na 30 dni oraz rat 0%, a bezpieczeństwo zakupów gwarantuje Program Ochrony Kupujących.