Esklep PGG: Towar wystawiamy o godzinie 16

Sprzedaż w sklepie internetowym PGG odbywa się we wtorki i czwartki.

Zmiany w sklepie PGG - przedpłata, odroczony termin odbioru

Obecnie cała dobowa produkcja węgla opałowego dla gospodarstw domowych jest kierowana do sprzedaży w trzech kanałach dystrybucji:

- za pośrednictwem sklepu PGG, https://sklep.pgg.pl/ towar jest uzupełniany na półce sklepowej we wtorki i czwartki od 16.00 i jest dostępny do wyczerpania zapasu.

- bezpośrednio na kopalniach, https://pgg.pl/strefa-klienta/sprzedaz-wegla/kopalnie-wegla-kamiennego

- za pośrednictwem autoryzowanych składów zlokalizowanych w Polsce, https://pgg.pl/strefa-klienta/sprzedaz-wegla/autoryzowani-sprzedawcy-wegla

- Cały czas pracujemy nad poprawą funkcjonalności sklepu, wdrażamy nowe rozwiązania, tak aby jeszcze usprawnić sprzedaż. Zainteresowanie klientów jest ogromne. PGG zapewnia, że będzie prowadzić ciągłą sprzedaż węgla przez internet, oraz pracuje nad stałym rozwojem kanału internetowej sprzedaży w celu zwiększenia jego efektywności - podaje Grupa.

- Sprzedaż w sklepie internetowym od dnia 31.05.2022 roku odbywa się we wtorki i czwartki. Towar na półkę wystawiany jest od 16.00 i dostępny do wyczerpania zapasu. Nie przyjmujemy do realizacji zamówień złożonych telefonicznie ani drogą mailową. Ilość węgla sprzedawanego przez sklep internetowy nie ulega zmianie. Zmieniliśmy jedynie ilość sesji na dwie w tygodniu, ze znacznie większą ilością węgla przeznaczonego dla klientów. Pozwoli to na ograniczenie czasu poświęcanego na udział w sesjach sprzedażowych - podał sklep.

Zmiany w esklepie PGG

Przypomnijmy, 23 maja napisaliśmy, że Ministerstwo Aktywów Państwowych jest świadome trudności na jakie obecnie napotykają osoby zainteresowane zakupem węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. E-sklep jest modernizowany, będą nowe udogodnienia dla klientów. W celu zwiększenia liczby obsługiwanych klientów spółka prowadzi prace programistyczne, które pozwolą na zakup węgla za przedpłatą, z odroczonym terminem odbioru.