Esotiq & Henderson wystartuje na Zalando i Vosedo

W kwietniu zanotowaliśmy ponad 60% wzrost sprzedaży i wzrost marży o ponad 7 punktów procentowych, więc nawet uwzględniając 9 dni lockdownu w kwietniu 2021 roku jest to bardzo dobry wynik. Niekorzystny wpływ na wynik będzie miał nadal wzrost wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania salonów oraz wyższe czynsze ze względu na wyższy kurs euro. Jesteśmy jednak bardzo dobrze do tego przygotowani, mamy bardzo dobrą sytuację finansową a dynamiczny wzrost sprzedaży i rozwój sieci salonów będzie to rekompensował. Cała kolekcja Wiosna/Lato 2022 jest już w naszych salonach i magazynach. Póki co panujemy też nad łańcuchem dostaw i wszelkie produkty „bazowe” udaje nam się dostarczać w miarę płynnie na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że polityka Zero-Covid w Chinach może wprowadzać lokalne zawirowania, więc zdecydowaliśmy się na zwiększenie zapasu towarowego jako zabezpieczenie przed ewentualnymi opóźnieniami w dostawach - powiedział Adam Skrzypek, Prezes Zarządu Esotiq & Henderson S.A.