Euromonitor: E-commerce w Polsce będzie rósł średnio o 10 proc.

Prognozuje się, że e-commerce będzie w Polsce jednym z najbardziej obiecujących kanałów w ciągu najbliższych 5 lat, wykazując średnią roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 10% w ujęciu stałym.

Marija Milasevic, Senior Consultant w Euromonitor International podkreśla, że e-commerce jest kategorią, która najbardziej zyskała na pandemii COVID-19.

- Konsumenci zmuszeni do przebywania w domu zaczęli dokonywać większości zakupów online. Podczas ścisłego lockdownu zakupy internetowe poza sklepami spożywczymi były jedyną możliwością nabycia produktów. Wzrost zakupów przez e-commerce jest uznawany za zmianę o charakterze długotrwałym - tłumaczy.

- Według badania Euromonitor International Voice of the Industry, 73% firm stwierdziło, że przejście na częstsze zakupy w sieci będzie miało trwały wpływ na gospodarkę. W wyniku pandemii pojawiły się nowe grupy konsumenckie. Niektórzy konsumenci po raz pierwszy wypróbowali usługę zakupów online i przekonali się, że jest ona wygodna. Poza tym usprawniono wiele procesów związanych z zakupami w e-commerce, począwszy od wprowadzenia różnych metod płatności online, a skończywszy na różnych opcjach dostawy bezdotykowej - dodaje.

- W 2020 roku sektor e-commerce w Polsce wzrósł o 42%, osiągając poziom 420 EUR w ujęciu wydatków per capita. Jest to trzeci wynik w Europie Wschodniej, jedynie Czechy i Estonia wydają na osobę więcej online. Prognozuje się również, że e-commerce będzie jednym z najbardziej obiecujących kanałów w ciągu najbliższych 5 lat, wykazując średnią roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 10% w ujęciu stałym w Polsce - mówi Marija Milasevic.

Podkreśla, że w 2020 roku Allegro posiadała 33% udziałów w ujęciu wartościowym w tym kanale, co było nawet silniejszą pozycją niż rok wcześniej. - Najsilniejszy konkurent AliExpress jest daleko w tyle. Jak wynika z badania Euromonitor International Voice of the Industry, dla polskich konsumentów jednymi z najważniejszych czynników decydujących o zakupach w e-commerce są darmowa wysyłka (72% respondentów) oraz darmowy zwrot (57% respondentów). W odpowiedzi na ten trend Allegro zaoferowało usługę Allegro SMART!, która w ramach zryczałtowanej opłaty rocznej lub miesięcznej zwalnia użytkownika z dodatkowych opłat za dostawę do paczkomatu lub kuriera od minimalnej kwoty zamówienia - mówi.

