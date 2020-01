European Start-up Days - w 2020 pod znakiem Tech

Fot. PTWP

Już po raz piąty Spodek zaświeci na start-upowej mapie Polski. Ludzie i dialog, technologia i biznes - to wszystko podczas nowej odsłony European Tech and Start-up Days!

European Tech and Start-up Days

European Tech and Start-up Days połączy kreatorów innowacyjnych pomysłów, z tymi którzy poszukują inspiracji i nowych możliwości inwestowania w celu realizowania nowych rozwiązań, rozwoju produktów, usług i firm, a tym samym coraz mocniej zintegruje się z XII Europejskim Kongresem Gospodarczym. Piąta edycja wychodzi naprzeciw ewolucji polskiej sceny start-upowej - symbiozy środowiska zainteresowanego rozwojem gospodarczym i technologicznym. W 2020 roku jeszcze szerzej pokażemy firmy technologiczne, także te, które start i dzieciństwo mają za sobą.

Start-up Challenge

W Katowicach o uwagę inwestorów i publiczności walczyć będą po raz kolejny pomysły na biznes, w ramach konkursu Start-up Challenge. To tylko jedna z możliwości zaprezentowania się przed potencjalnymi inwestorami i uzyskania merytorycznego, organizacyjnego i finansowego wsparcia czy skorzystania z wartościowego mentoringu lub eksperckiej konsultacji. Największe globalne korporacje obecne na Europejskim Kongresie Gospodarczym zyskają szansę na poznanie tego, co w świecie technologii najświeższe, mało znane, idące niekiedy pod prąd i w poprzek utartych ścieżek.

Więcej informacji o konkursie TUTAJ.

Prezentacje, rozmowy jeden na jeden, wystąpienia key speakerów, bogaty merytorycznie program umożliwi zapoznanie się z nowymi trendami kształtującymi przyszłość biznesu.

W agendzie European Tech and Start-up Days 2020 nie zabraknie takich tematów jak: cloud, cybersecurity, e-commerce, Industry 4.0, IoT, trendy w AI, Big Data, fintech, medtech, edutech, martech, foodtech i innych.

Let's talk about the future of...

Chcesz współtworzyć European Tech and Start-up Days? Wiesz, co powinno znaleźć się w agendzie? Chcesz wystąpić na jednej ze scen? Twórz agendę razem z nami - zaproponuj temat dyskusji. Czekamy na Wasze obserwacje i pomysły. Najciekawsze weźmiemy pod uwagę przy tworzeniu programu. Więcej informacji TUTAJ.