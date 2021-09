European Tech and Start-up Days - zobacz agendę wydarzenia!

Katowickie European Tech and Start-up Days to unikatowe spotkanie adresowane do młodych, innowacyjnych przedsiębiorców, które towarzyszy największej imprezie biznesowej Europy Centralnej - Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Kulminacyjnym punktem wydarzenia jest konkurs Start-up Challenge. Autorzy najciekawszych pomysłów na biznes mogą dzięki niemu dotrzeć ze swoimi propozycjami do przedstawicieli dużych firm i korporacji.

Podczas European Tech and Start-up Days będziemy dyskutować między innymi o obliczach rozwoju innowacyjnych technologii medycznych, technologiach pozwalających pokonywać bariery oraz ograniczenia, sztucznej inteligencji, handlu w erze cyfrowej, perspektywicznych kierunkach rozwoju inwestycji czy finansowaniu innowacyjności w polskiej gospodarce.

Polecamy sesje:

20 września 2021 r., 14.30-15.00

Oblicza rozwoju innowacyjnych technologii medycznych

Model finansowania badań nad nowymi technologiami medycznymi w Polsce. Badania kliniczne w Polsce. Rynek start-upów medycznych – kraj, Europa, świat.

20 września 2021 r. 15.00-15.30

Od przemysłu do apteki – rynek farmaceutyczny w czasach koronawirusa

Wpływ pandemii na politykę lekową i funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego – wybrane zagadnienia. Rozwój nowoczesnych technologii lekowych w Polsce – potencjał i bariery. Przemysł farmaceutyczny na gospodarczej mapie kraju.

20 września 2021 r. 15.30-16.00

E-zdrowie w dobie COVID-19 – wymuszone przyspieszenie cyfryzacji sektora medycznego

Osiąganie cyfrowej dojrzałości polskiej ochrony zdrowia – na jakim etapie jesteśmy? E-zwolnienie, e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta i co dalej? Elektroniczna dokumentacja medyczna – gromadzenie, wymiana, korzyści dla systemu, placówek i pacjentów.

20 września 2021 r. 16.30-18.00

Czas chmury

Technologie chmurowe w kontekście cyfrowego przyspieszenia. Biznes zdalnie i na żądanie. Migracja do chmury. Rynek – jego struktura i rozwój, nowe modele, nowe zastosowania, potencjał rozwiązań.

21 września 2021 r. 9.30-11.00

Digitalizacja i cyfryzacja

Transformacja cyfrowa gospodarki. Akceleracja i co dalej? Czy/jak pandemia weryfikuje postęp technologiczny? Jakie technologie zdały egzamin, czego się o nich nowego dowiedzieliśmy? Na jakie aspekty cyfryzacji należy zwrócić szczególną uwagę w popandemicznych realiach? Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach.