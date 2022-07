Europejczycy będą płacić więcej za usługi Amazon Prime. Ceny w górę o ponad 40 proc.

W lutym Amazon ogłosił podwyżkę cen usługi Prime w Stanach Zjednoczonych. Decyzja odzwierciedla rosnącą presję ze strony Wall Street na nowego dyrektora generalnego Andy'ego Jassy'ego, aby wzmocnił zyski w miarę wzrostu inflacji i zbliżającego się spowolnienia.

Jakie podwyżki Amazona dla Europy?

Kupujący w Niemczech, drugim co do wielkości rynku Amazona po Stanach Zjednoczonych, zobaczą, że opłaty za roczne członkostwo Prime wzrosną o 30% do 89,90 euro (91,88 USD). Rynek nr 3 detalisty, Wielka Brytania, odnotuje 20% wzrost do 95 funtów (114,47 USD) rocznie, podczas gdy witryny Amazon obejmujące Hiszpanię, Włochy i Francję będą pobierać od członków Prime od 39% do 43% więcej.

Zmiany zaczną obowiązywać od 15 września, kiedy członkowie dołączą lub zostaną odnowieni.

Amazon tłumaczy się „zwiększoną inflację i kosztami operacyjnymi”, a także szybszą dostawą.

Gorszy kwartał Amazona

W kwietniu Amazon odnotował swoją pierwszą kwartalną stratę od siedmiu lat m.in. z powodu wyższych płac, rosnących kosztów gazu i straty z udziałów w Rivian Automotive Inc (RIVN.O).

W zakończonym właśnie kwartale wartość tej inwestycji spadła o kolejne 4 miliardy dolarów.

Amazon powiedział, że pozostaje zaangażowany we współpracę z Rivian, „ważnym partnerem”, pomagającym wprowadzić tysiące elektrycznych samochodów dostawczych na drogi w Stanach Zjednoczonych.

Przypomnijmy, że w maju Amazon nałożył dopłatę paliwową i inflacyjną na sprzedawców przechowujących i wysyłających swoje produkty na głównych rynkach europejskich, po podobnym ruchu w Stanach Zjednoczonych.

Firma nie wspomniała nic o wzroście ceny Prime'a w Polsce. W naszym kraju koszt usługi, która zadebiutowała pod koniec ubiegłego roku to 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.