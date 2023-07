Europejski mini-hub dla e-commerce na Pomorzu Zachodnim

Dalszy rozwój tej branży w regionie będzie napędzany przez trend nearshoringu, a głównym kierunkiem napływu nowych inwestycji powinny być kraje skandynawskie i Niemcy.

E-commerce napędza polskie magazyny

Według raportu Cushman & Wakefield „E-Commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim” w 2022 roku już 7,35 mln mkw. powierzchni magazynowej w Polsce, czyli 30,7% całkowitej podaży, przeznaczone było do obsługi rynku e-commerce.

Od 2019 do 2022 roku wzrost powierzchni magazynowej dostosowanej do potrzeb e-commerce osiągnął aż 84%. To z koleispowodowało ogromną zmianę w postrzeganiu logistyki i magazynów, które zaczęły być finalnie traktowane jako element przewagi konkurencyjnej i wartość dodana do oferty firmy, a nie koszt, który za wszelką cenę należy minimalizować – mowi Damian Kołata, dyrektor Działu Industrial & Logistics w Polsce oraz dyrektor e-commerce w regionie CEE w Cushman & Wakefield.

Dalszy rozwój inwestycji logistycznych realizowanych z myślą o handlu online będzie wspierany przez trend nearshoringu. Globalne zawirowania, które zakłócają łańcuchy dostaw, kierują bowiem uwagę międzynarodowych firm na kraje europejskie, w tym głównie region CEE, a przede wszystkim Polskę.

- Polski sektor magazynów ustępuje jedynie Niemcom, Francji i Holandii pod względem powierzchni magazynowej w Unii Europejskiej. Jest też absolutnym liderem w UE, jeśli weźmiemy pod uwagę 4,4 mln mkw. nowej powierzchni dostarczonej na rynek w ubiegłym roku. To umacnia pozycję Polski jako międzynarodowego hubu logistyczno-przemysłowego – komentuje Damian Kołata.

- Nastąpi przenoszenie operacji z rynku niemieckiego i skandynawskiego do naszego kraju - prognozuje Damian Kołata (fot. mat. pras.)

W poszukiwaniu mniej oczywistych lokalizacji

Jak wskazuje raport Cushman & Wakefield, „Na fali biznesu logistyczno-magazynowego w zachodniopomorskim”, zyskujący na sile trend nearshoringu oraz rosnąca popularność zakupów online powinna motywować operatorów, aby być jeszcze bliżej klienta końcowego. Jak? Dzięki wzbogacaniu łańcuchów dostaw o mini-huby i małe jednostki zlokalizowane w pobliżu największych ośrodków miejskich.

- Przewidujemy, że całkiem nowe powierzchnie będą pojawiać się w nieoczywistych dotąd miejscach. Przykładem może być województwo zachodniopomorskie, które stanowi idealną destynację dla logistyki i magazynów, nie tylko tych obsługujących rynek polski, ale także kraje skandynawskie i Europy Zachodniej – wskazuje Paulina Machałowska, Associate, Industrial & Logistics Agency.

Atutem regionu jest przede wszystkim jego lokalizacja, która przyciąga zwłaszcza inwestorów z Niemiec i krajów skandynawskich. Według majowych danych udostępnionych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w woj. zachodniopomorskim są aktualnie obecnie 1472 spółki z udziałem kapitału niemieckiego, duńskiego, fińskiego, norweskiego i szwedzkiego.

- Potencjał inwestycyjny zachodniopomorskiego dodatkowo wzmacnia dostęp do wszystkich gałęzi transportu, co ułatwia tranzyt towarów pomiędzy południem Europy i krajami basenu Morza Bałtyckiego. Krzyżują się tu międzynarodowe, zarówno drogowe, morskie, jak i kolejowe szlaki komunikacyjne, a dobre zaplecze infrastrukturalne zapewnia bezpośredni dostęp do europejskiego systemu autostrad – wyjaśnia Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

Inwestycje przeznaczone do obsługi handlu online

Wszystkie te przewagi przekładają się na rosnącą liczbę inwestycji przeznaczonych do obsługi handlu online.

W województwie zachodniopomorskim już 44% istniejącej powierzchni magazynowej, wynoszącej ponad 1 mln mkw., jest przeznaczone na operacje e-commerce. Udział ten jest jednym z najwyższych w Polsce – dodaje Paulina Machałowska.

Pomimo licznych już przykładów udanych wdrożeń logistyki e-commerce w województwie zachodniopomorskim, zarówno przez platformy internetowe (Amazon, Zalando, Bestseller), sklepy online (Hultafors, momox), jak i operatorów logistycznych (FIEGE, Rhenus Logistics, DHL Supply Chain), potencjał województwa jest wciąż niewykorzystany.

- Jak wskazuje ubiegłoroczne badanie Cushman & Wakefield, jednym z trendów, które najmocniej wpłyną na rynek magazynowy w Polsce, będzie przenoszenie operacji z rynku niemieckiego i skandynawskiego do naszego kraju, w tym w dużej mierze regionu Zachodniego Pomorza. Lokalizacja ta, pomimo sporej ilości istniejących już zasobów magazynowych, jest cały czas bardzo atrakcyjna w porównaniu do rynków zachodnich, również pod kątem bardzo zasobnego rynku pracy, który pozwala na relatywnie szybkie uruchomienie nowych inwestycji – podsumowuje Damian Kołata.